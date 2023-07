Leonardo Nardini “Se avanza continuamente con funcionarios que caminan la calle”

El ministro provincial hizo un repaso de la gestión realizada en los últimos ocho años del municipio por el cual se presenta para un nuevo mandato por Unión por la Patria.

Leonardo Nardini irrumpió en la política de Malvinas Argentinas en la campaña electoral de 2015, donde tras 20 años de un mismo signo político logró imponerse en las urnas y asumir la intendencia, hecho que lo llevó a ganar en 2019 y que, dos años después, tras unas primarias en las que al gobierno provincial le había ido mal, fue convocado a formar parte del gabinete de Axel Kicillof como su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, cargo que mantiene al día de hoy, mientras es pre candidato a intendente por Unión por la Patria.

“He sido un privilegiado”, afirma Nardini –en diálogo con Aquí La Noticia- al mirar atrás y ver todo lo que logró en política y a nivel personal. Pero también entiende que sus logros se ven reflejados en los avances que ha experimentado el municipio en infraestructura urbana, en inversión pública y en dignificación social. “Sabemos que aún falta mucho por hacer. Cuando asumimos teníamos el 54% de calles sin asfaltar, pero hoy tenemos menos del 20%, pudimos triplicar servicios básicos como cloacas y agua de los que teníamos muy poca cobertura”, explicó. Ello, consideró, le va a dar un desarrollo sostenido al distrito a futuro: “Uno quiere ver crecer al partido, en estos últimos años a Malvinas se la reconoce en diferentes aspectos, y se avanza continuamente con funcionarios que caminan la calle”.

Entre los aspectos que destaca de la comuna uno tiene que ver con el trabajo en seguridad. En este punto hay que hacer la salvedad de que antes los municipios no eran responsables de ese área tan sensible; pero, ahora, parte de la carga de la prevención recae sobre los municipios. “Pasamos de tener 180 cámaras de seguridad a 1250 con una proyección a instalar 150 más de acá a fin de año, construimos un COM nuevo, compramos patrullas municipales, más las que gestionamos para la policía provincial, y las que compró el municipio para Gendarmería; son 95 vehículos desplegados en el territorio”, dijo y adelantó que prontamente llegará la Unidad Especial de Cercanía. En ese sentido, aclaró que la seguridad también se consigue con infraestructura social, deportiva y cultural. “Trabajamos para sacar a los chicos de la calle, inculcando el deporte y la cultura inclusiva y gratuita. Se hicieron a nuevo las plazas para que las pueda disfrutar toda la familia y se hacen actividades itinerantes durante todo el año”, agregó.

Cloacas y agua corriente.

Respecto de los servicios básicos que escasean en el distrito, como ser las cloacas y el agua corriente, comentó sobre el convenio que habían firmado en su momento para dotar de cloacas a todo el distrito, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades del Ejercito para que en Campo de Mayo se pueda instalar una planta de tratamiento cloacal que vuelque en el Río Reconquista y que beneficiará también a vecinos de José C. Paz, parte de San Miguel y Tigre. “Se logró firmar el convenio para el traspaso de 32 hectáreas, y luego empezar su construcción. Va a ser financiado por un banco de fomento de desarrollo de obra pública. No es inmediato, pero hicimos los pasos previos para lograr llevar más red cloacal a la región”, explicó.

Escuelas, comercio, industria

El plan de recuperación de infraestructura escolar se llevó adelante en el primer mandato de Nardini como intendente. En el segundo la intervención del municipio tuvo el acompañamiento de la provincia. “Hubo que hacer mantenimiento, ampliaciones, mejoras. Identificamos casos donde había chicos con discapacidad y construir edificios accesibles para ellos. También trabajamos en la instalación de aires acondicionados, por el calor y el frio”, recordó Nardini.

Además, fue una marca de la gestión la renovación y ampliación de los centros comerciales en todas las localidades, con el fin de buscar una identidad. “Hoy se necesita ampliar porque vive mucha más gente, porque hay que buscar otro sentido a la dirección vehicular, por ejemplo. Falta todavía, pero dimos el puntapié inicial”, dijo Nardini al tiempo que remarcó que en pandemia Malvinas Argentinas fue el distrito que más empleo registrado generó: “Hemos tenido crecimiento en empleo industrial y en radicación de comercios. Es alentador en base a lo que viene”.

“En el parque industrial generamos obras de accesibilidad, las empresas pusieron el financiamiento y nosotros se lo descontamos de las tasas a futuro. En estos últimos seis meses se crearon 150 mil puestos de empleo más en la provincia y se nota en Malvinas. Buscando inversiones en el sector privado logramos instalar miniparques industriales, por las condiciones que generamos para la instalación. Por eso fuimos el municipio que tuvo indicadores positivos”, sostuvo el funcionario.

La salud en crecimiento

Nardini comentó que se invierte y se amplía el sistema de salud; y que han tenido más de 3 millones de consultas en el último año. Por eso, afirmó que “es un sistema solidario” y que “en pandemia fuimos un gran soporte de la red provincial y nacional, seguimos trabajando, fortaleciendo la salud, y avanzando en el Hospital Universitario de Diagnóstico Precoz” el cual va a brindar más prestaciones, servicios y se bajará el tiempo de espera de los pacientes.

Más allá de la infraestructura también es crucial el recurso humano para atender a los pacientes, y este es un problema que tiene el país en su conjunto. “Después de la pandemia se sintió el esfuerzo que hicieron, y hoy recién se está viendo el impacto a nivel psicológico. También, otros jóvenes, se vuelcan a estudiar otras carreras y no medicina”, explicó.

Finalmente, Nardini se refirió a Sergio Massa, como pre candidato a Presidente de la Nación: “Será responsabilidad de Massa como presidente y de Kicillof como gobernador continuar con el mismo nivel de inversión en municipios oficialistas y opositores, sin distinción porque es una impronta que tuvo el gobierno desde el principio. Municipio que planifica, hace proyectos y cumple el gobernador no mira el color político, es contemplativo”.