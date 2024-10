Las agresiones de Milei contra la prensa: una amenaza para la democracia

El presidente se arremetió nuevamente contra periodistas. Sus comentarios revelan una preocupación y desprecio por la libertad de expresión y un estilo autoritario que atenta contra los valores democráticos.

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar una polémica al atacar públicamente a la prensa y a periodistas. Ahora se la agarró con la hija del periodista Marcelo Bonelli, Bárbara Bonelli. En un discurso cargado de agresividad, Milei acusó a la mujer de sostener «un curro con la casta política» en la Ciudad de Buenos Aires, desatando una ola de críticas por sus comentarios. Este ataque demuestra una vez más su constante embestida contra la libertad de expresión.

Por su parte, Bárbara Bonelli, a través de sus redes sociales, expuso la falsedad de las acusaciones, aclarando que su rol como Defensora en la Legislatura porteña fue producto de un proceso público y transparente. Sin embargo, más allá de la defensa puntual de Bonelli, lo alarmante es la actitud sistemática de Milei hacia quienes lo cuestionan o no están alineados con su visión. A lo largo de su mandato, ha demostrado ser un líder que, en lugar de fomentar el diálogo, utiliza la agresión verbal y las acusaciones infundadas como herramienta de ataque.

No es la primera vez que el presidente Milei dirige ataques contra periodistas. En una entrevista reciente, el mandatario aseguró que «el 85% de los medios miente todo el tiempo», una afirmación que, además de ser falsa, evidencia su falta de respeto por la labor periodística. Entre sus blancos se encuentra Marcelo Bonelli, a quien acusó de desinformar respecto a la renuncia del exministro de Salud, Mario Russo. Milei no solo descalificó el trabajo del periodista, sino que también lo calificó de mentiroso, profundizando así la grieta entre el poder político y los medios de comunicación.

Este tipo de declaraciones revelan rasgos dictatoriales que no pueden pasarse por alto. Un presidente que constantemente desacredita a la prensa, que no tolera la crítica y que busca eliminar cualquier voz disidente, está atentando directamente contra los pilares fundamentales de la democracia. En lugar de actuar como un líder dispuesto al diálogo y al consenso, Milei adopta una postura autoritaria, descalificando a quienes no comparten su visión.

El desprecio por la prensa libre, una característica común en los regímenes autoritarios, es particularmente grave en un sistema democrático. Los periodistas desempeñan un papel crucial en la fiscalización del poder y en la información a la ciudadanía. Agredirlos verbalmente, acusarlos de mentirosos sin pruebas y deslegitimar su trabajo no solo es un acto de irresponsabilidad, sino que constituye un atentado contra la libertad de expresión y los valores democráticos que sostienen nuestra República.

Por eso, es fundamental que como sociedad condenemos enérgicamente este tipo de comportamientos. No podemos permitir que la agresión y la descalificación se conviertan en la norma en nuestro país. La libertad de prensa, el respeto a los periodistas y la protección de las instituciones democráticas son valores innegociables.