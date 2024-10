Escuelas de Merlo participaron del concurso de proyectos técnicos

Los estudiantes expusieron sus proyectos de investigación en el concurso que se realizó en la Expo Hecho en Merlo, que tuvo lugar del 15 al 17 de octubre en El Remanso. El Intendente Gustavo Menéndez acompañó a los jóvenes y recorrió los stands.

Se trató de diversos proyectos de investigación científica que fueron evaluados por un jurado especializado. El proyecto que resultó con el primer puesto fue “Volt”, un animal robótico realizado por alumnos de la EET N° 1 de Merlo. El mismo contará con el financiamiento para llevarlo a cabo.

“Me emociona mucho la participación de las escuelas técnicas de Merlo en la Expo Industria. Presentaron un montón de proyectos de investigación científica sobre diversos temas que atraviesan a las distintas actividades industriales, como la construcción, la robótica, la medicina y la salud, que son un orgullo para nosotros”, sostuvo el jefe comunal.

El proyecto ganador fue “Volt, un animal robótico que tiene funciones médicas de acompañamiento terapéutico para los usuarios: recordatorio de medicamentos, envío de mensajes en caso de emergencia (a través del módulo GSM), toma de presión diastólica / sistólica y ritmo cardiaco, y atención hogareña las 24 hs.

En este sentido, Jazmín de la EET N° 1, expresó “Fue increíble la oportunidad que nos han dado de participar en esta Expo. Que hayamos ganado no es solamente un logro, sino también haber participado y haber aprendido un montón de cosas. Además, nuestro proyecto, Volt, nos enseñó muchas cosas que no las hubiéramos aprendido nunca si no hubiéramos estado en la Expo”.

Asimismo, la joven se dirigió a los estudiantes técnicos de Merlo y declaró “que no bajen los brazos, porque no importa en qué puesto queden con sus proyectos. Solo se trata de poner muchas ganas, horas extras y mucha investigación”.

Más de 100 expositores, comerciantes, industriales y emprendedores merlenses participaron de la sexta edición de “Hecho en Merlo”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Unión Industrial.