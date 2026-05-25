Lanzamiento del programa de “Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado” en Merlo

Se trata del programa de “Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado” que tiene como objetivo trabajar con chicos y chicas que en el inicio de su etapa secundaria presentan dificultades en su lectura y escritura.

El acto de lanzamiento fue encabezado por la Directora de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi y por la Subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quienes fueron recibidas por el Intendente Gustavo Menéndez. Además estuvieron presentes profesionales, referentes y directivos del área educativa de Merlo.

El Intendente Menéndez remarcó la importancia del trabajo mancomunado con el gobierno que encabeza Axel Kicillof, sobre todo en el ámbito educacional: “Es una tarea difícil y ardua pero muy necesaria la que viene, acompañar a los chicos en su etapa secundaria y que lleguen de la mejor manera a la universidad”.

En la charla abierta a la comunidad educativa se tocaron los fundamentos y puntos claves del programa FOTIA y las herramientas necesarias para su implementación y éxito en las escuelas.

Por su parte, Terigi sostuvo “trabajando con los chicos y chicas en sus dificultades actuales, y ayudando con intervenciones específicas a que completen su alfabetización, van a poder avanzar en su educación secundaria sin el obstáculo que significa no poder leer y escribir con autonomía”

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación pública y con la igualdad de oportunidades para los estudiantes de Merlo.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Educación. Dirección: Juncal y Riobamba. Teléfono (0220) 483-6081/ 485-8805.