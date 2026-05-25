José C. Paz entregó mil Pases Libres Multimodales y cascos en una jornada de inclusión y seguridad vial

El Municipio de José C. Paz llevó adelante un importante operativo de inclusión y seguridad vial con la entrega de 1.000 Pases Libres Multimodales (PLM) y 30 cascos de protección para motociclistas, en una actividad que contó con la presencia del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.

La jornada estuvo encabezada por la intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, junto a la directora de Discapacidad, Laura Fernández, y el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, quienes acompañaron a vecinos y vecinas beneficiarios de esta iniciativa impulsada por directiva del senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Mario Ishii.

Durante el operativo se realizó la impresión y entrega inmediata de las credenciales multimodales, garantizando el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad. Desde el municipio destacaron que esta política busca fortalecer derechos fundamentales y promover la igualdad de oportunidades en el distrito.

Asimismo, en el marco de los programas Ecomovilidad y Siempre Casco, se entregaron 30 cascos de seguridad acompañados de una charla de concientización vial orientada a fomentar hábitos responsables en la vía pública y reducir la siniestralidad.

De la actividad también participaron el subsecretario provincial de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijóo; la directora provincial Sibila Botti; el director provincial de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial, Cristian Vásquez; el secretario de Seguridad, Fernando Cabrera; el director general de Seguridad, Miguel Narváez; el concejal Damián González y la directora del Hospital de Alta Complejidad, Karina Sosa.

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones forman parte de una política de Estado orientada a brindar herramientas concretas a la comunidad, fomentar una movilidad sustentable y construir un José C. Paz más seguro, accesible e inclusivo para todos sus habitantes.