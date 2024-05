La interna del PJ seprofundiza con el llamado a elecciones de Máximo

Sorpresa generó el comunicado del presidente del PJ bonaerense, en medio de chispazos de egos políticos que consideran prioritario quedarse con el sello partidario antes que preocuparse por las penurias del pueblo.

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, convocó a elecciones para el mes de noviembre y propuso hacerlas coincidir con los comicios a nivel nacional, para unificarlos, con la intención de buscar a través del voto de los afiliados a su reemplazante.

«En cumplimiento de lo resuelto por el congreso partidario, propondré en la próxima reunión del Consejo provincial, que el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección que permita elegir a sus autoridades», dice parte de su comunicado.

Tras haber llegado con cierta oposición a la presidencia del PJ, luego de destronar al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, el hijo de Cristina Fernández, hizo este llamado que provocó la sorpresa de algunos intendentes y dirigentes provinciales que tienen asperezas con él.

«Soy miembro del Consejo Partidario y me enteré por Twitter, mañana había una reunión o había escuchado que había una reunión del Consejo Nacional, así que no tengo aún muchos detalles. El comunicado sugiere, incluso, que va a ser el mismo día que la elección de PJ Nacional», dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que se mostró sorprendido por la decisión del titular del partido.

El más duro en este sentido fue Grey, que, en diálogo con Radio Rivadavia, sentenció: «¿Por qué tengo que bancarme que me digan por un tuit que hay que hacer en el PJ?». Recordemos que unas semanas antes habló sobre Máximo y sostuvo que «Máximo Kirchner fue puesto a dedo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del PJ» y que «Ella (Cristina Fernández) quiere imponer a su hijo, pero una cosa son los dirigentes y otra su descendencia. Esto es una democracia. El peronismo no se maneja así. Si Máximo quiere ocupar un cargo tiene que trabajar, esforzarse, estudiar, capacitarse y dar testimonio de lo que hacemos miles de argentinos todos los días».

Por otro lado, más allá de los comicios partidarios, también está la cuestión de quién se posicionará como el líder de Unión por la Patria.

En esta pelea aparece en punta el gobernador Axel Kicillof que, en rigor, es el político que ejerce el cargo de mayor jerarquía y en la provincia más importante del país. Ello ya le da la chapa suficiente para establecerse como líder del espacio, aunque va a tener que lidiar con demonios propios y ajenos.

Por un lado, cuando se lo mencionó para ser candidato a presidente de la Nación, se bajó inmediatamente, pues habrá entendido que no le daba la nafta para llegar a ese sillón pero que sí que tenía combustible de sobra para seguir en La Plata. Internamente deberá preguntarse qué quiere hacer y hasta dónde podría llegar. Por el otro, tiene que enfrentar a Máximo Kirchner, a La Cámpora y al propio Sergio Massa que, sabiendo que iba a perder el balotage arregló con Kicillof para poner parte de su gente en la administración provincial. Y si existe alguien con quien no se sabe por dónde va a saltar la liebre es justamente con el oriundo de Tigre. Ah, no nos olvidemos de Cristina Fernández que desde las sombras o desde un atrio mueve los hilos a su atojo, más allá de que esté perdiendo algunos enamorados.

De esta manera, lo que hasta el momento parece una bolsa de gatos, se siguen discutiendo nimiedades como un sello desgastado y anacrónico, y no entendió que los partidos tradicionales quedaron en el pasado y que hasta los grandes imperios algún día caen. Deben aggiornarse, sí, pero de una vez por todas tendrían que pensar en lo mal que está viviendo la gente desde hace décadas, hoy profundizadas por un gobierno del cual el propio PJ es responsable que esté allí.