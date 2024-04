La defensa de la educación pública no se negocia en la Argentina

Miles de personas pusieron de manifiesto un mandato histórico que se transmite de generación en generación: “La educación pública no se toca”.

El día de ayer gran parte de la sociedad argentina protagonizó una jornada de tintes históricos al concentrarse en los alrededores del Congreso Nacional para reafirmar la postura de la defensa de la educación pública y gratuita.

Las columnas de manifestantes llegaron desde todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y otros desde el interior del país para hacerle un llamado de atención al gobierno de Javier Milei respecto de la política educativa sobre el presupuesto para éste área, el cual se encuentra completamente desactualizado si tenemos en cuenta los niveles de inflación suscitados desde fines de diciembre pasado a la fecha, motivo por el cual varias de las universidad (incluso la Universidad de Buenos Aires) sugieren que están pronto a quedar sin poder funcionar por falta de recursos, lo que pone de manifiesto lo crítico de la situación.

En la marcha se pudo ver algunas de las figuras de la política local, como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien estuvo apoyando el reclamo y a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Con el lema “Malvinas Argentinas defiende la educación pública”, el jefe comunal posteó en sus redes: “Acompañando a los estudiantes de #MalvinasArgentinas en la marcha federal universitaria. Muchos de ellos son primera generación de estudiantes universitarios en su familia y buscan un futuro mejor. Hoy el día es de ellos”.

También estuvo presente en la calle Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, quien compartió una sentida reflexión: “Hacía tiempo que no me sentía tan orgulloso de ser argentino, de sentirme parte de ese Pueblo que hoy se demostró a sí mismo y al mundo entero que está vivo, que piensa mucho más de lo que algunos dirigentes creen…”. En ese sentido, agregó que la Marcha Federal Universitaria a favor de la educación pública “emociona” y que genera “esperanza” porque sostiene que “el Pueblo Argentino no se va a quedar de brazos cruzados frente a un grupo de trasnochados que pretende volver a la época donde solo la oligarquía, o los hijos de esa oligarquía, pisaban una universidad”.

Luego, recordó que el país siempre estuvo a la vanguardia en materia de educación, reconocido mundialmente; con 5 Premios Nobel, hijos de la Educación Pública: “Miles de argentinos pudieron lograr ser los primeros profesionales de su familia, rompiendo una historia de frustraciones familiares, gracias al cobijo de la decisión política de construir una sociedad donde todos sus integrantes se pudiesen realizar en la construcción de un proyecto de vida digno. Creemos que la educación genera igualdad de oportunidades, y por eso la defendemos”.

Por el distrito paceño también hubo participación activa de la Universidad Nacional de José C. Paz, ya que estudiantes, directivos y el propio Rector, Darío Kusinsky, estuvieron haciendo escuchar el reclamo. Como dato de color, el rector viajó en el tren San Martín para llegar a la concentración.

Del mismo modo, gran parte del arco político dijo presente ante la crisis de la educación pública; por ello se pudo ver a funcionarios provinciales, otros intendentes e incluso al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre los involucrados en la manifestación.