La campaña entra en su sprint final

Jaime Méndez y Joaquín de la Torre recibieron a Horacio Rodríguez Larreta en el Centro de Desarrollo Infanto Familiar del barrio Parque La Luz.

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en San Miguel, brindando su apoyo a los candidatos a senador provincial por la primera sección, Joaquín de la Torre, y a concejal, Cristian Méndez, del espacio Juntos. Ellos fueron acompañados por el intendente local, Jaime Méndez, y estuvieron visitando el Centro de Desarrollo Infanto Familiar del barrio Parque La Luz, lugar que representa una de las políticas de estado del municipio.

Las autoridades, además, recorrieron centros comerciales y dialogaron con los vecinos para saber de sus inquietudes y comentarles el proyecto de trabajo que tienen para el distrito.

“San Miguel es la muestra de que con una buena gestión se puede sacar un municipio adelante. Eso nos da esperanza y nos da más fuerza para nuestro proyecto en el 2023 que es volver a ganar el gobierno nacional, la provincia y muchos de los municipios del conurbano que hace años están gobernados por los mismos y donde realmente la gente está viviendo muy mal”, comentó el mandatario de CABA ante la prensa.





Al pronunciarse sobre las elecciones ejecutivas de 2023, Larreta luego fue mesurado y explicó que, para ese entonces, “el candidato se va a elegir por las PASO. Ojalá haya muchos que compitan, así tenemos un muy buen candidato en la provincia, lo mismo vale para el candidato a presidente”. A cuento de ello, recordemos que Joaquín de la Torre expresó su deseo de postularse como posible candidato a gobernador ya hace unos meses.

En tanto, sobre las elecciones de este 14 de noviembre, Larreta fue contundente: “Espero que el gobierno escuche las urnas, recapacite y cambie el rumbo. Es la primera esperanza que tenemos todos y es lo mejor para la Argentina”.

La visita forma parte de la recorrida que Larreta está llevando adelante en la primera sección electoral de la Provincia durante los últimos días de campaña previos a la elección del domingo. Estuvo también en Merlo junto a Diego Santilli, y en Moreno, Morón y Vicente López.

Por su parte, De la Torre comentó que están encarando el último tramo de la campaña “con mucho trabajo e ilusión y también trabajando para que la mayor cantidad de bonaerenses acompañen esta propuesta”.

En ese sentido, dijo que desde el senado va a apoyar en lo que se pueda al poder ejecutivo y que corregirá lo que haya que corregir, además de llevar la experiencia que tuvo como máxima autoridad de un distrito. “Hay que llevar las cosas que fueron exitosas en San Miguel y en otros distritos que gobernamos. Es importante terminar de entender que el 10 de diciembre nos paga el sueldo la gente, y todos tenemos una sola misión que es mejorar la vida de la gente”, afirmó.

Con respecto a la inseguridad, que es uno de los temas candentes en la previa de las votaciones, De la Torre dijo que “calificar a la inseguridad como un proceso multicausal, que es correcta la definición, es también, de alguna forma, no encargarse de las cosas rápidamente. Hay que hacer un trabajo en la infancia, en la educación, mejorar el trabajo de los padres, los ingresos, los lugares de deportes, todo eso es verdad… pero mucho mejor hubiera sido que no largaran 10 mil presos el año pasado, porque nada de lo que está pasando pasaría si estuvieran presos. Y si lo que tenemos que hacer es mejorar los sistemas carcelarios, mejorémoslo, pero no pongamos más en riesgo la vida de la gente”.

A ello, se sumó Jaime Méndez que, el año pasado, cuando los presos fueron liberados puso el tema sobre la mesa y fue referente en ese repudio. “Hoy se ven las consecuencias de esa suelta de presos”, manifestó.