¿Cuántas personas donaron sangre en 2021 en la Provincia?

La cifra fue difundida por el Gobierno bonaerense este martes, en el marco del Día Nacional de la Donación de Sangre.

Como cada 9 de noviembre, este martes se conmemora el Día Nacional de la Donación de Sangre y la Provincia de Buenos Aires informó que fueron 120 mil las personas que pusieron su brazo de forma solidaria en lo que va del año.

Además, a través del Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, se activaron durante todo el mes actividades de promoción, charlas y jornadas de donación en distintos puntos del territorio bonaerense.

«Es importante porque se le quita a la persona que está pasando una situación difícil la presión de conseguir donantes, ya que la sangre no se puede fabricar, y solo se obtiene de quien decide donarla», remarcó Laura González, directora de la entidad, al remarcar la importancia de la donación voluntaria y habitual.

«Por eso, necesitamos que todos comprendan que no hay que estar en un momento difícil para donar sangre, hay que hacerlo habitualmente. El paciente no debe esperar la sangre. La sangre debe esperar al paciente”, agregó.

Además, la funcionaria detalló que se pudo revertir la caída del 50% en la donación de sangre en el inicio de la pandemia «gracias a la participación de la comunidad», experiencia que «ratifica el compromiso de seguir trabajando territorialmente y en articulación con la sociedad».

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que “es una fecha importante para felicitar y sobre todo agradecer a los y las donantes de sangre, que con su generosidad y compromiso, pusieron su brazo para lograr que muchas personas mejoren su salud”.

Día Nacional de la Donación de Sangre

El Día Nacional se conmemora cada 9 de noviembre en homenaje al médico argentino Luis Agote quien, en 1914, logró realizar con éxito la primera transfusión sanguínea, un avance histórico en la medicina mundial.

Para donar sangre hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse sano. No es necesario estar en ayunas y alcanza con concurrir al centro de salud más cercano o a las colectas de sangre que se realizan en la provincia de Buenos Aires con documento de identidad.