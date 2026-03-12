Kicillof: “Que Milei no nos meta en una guerra que no es nuestra”

El gobernador bonaerense pidió al presidente libertario “que no nos meta en una guerra que no es nuestra”. Además, recordó que “Argentina es una sociedad de paz” y que tiene “una historia de neutralidad”.

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la guerra que los Estados Unidos e Israel están llevando contra Irán desde hace un poco más de 2 semanas. “Hay mucho países que están repudiando haber metido al mundo en una guerra”, dijo y agregó que “hay medios de Estados Unidos que tildan esto como una guerra sin estrategia, porque luego de la agresión desencadenada lo que ocurrió es una subida del precio del petróleo, está cerrado el estrecho de Ormuz y estamos en una turbulencia internacional muy grande”.

En ese análisis el mandatario pidió a Javier Milei “que no nos meta en una guerra que no es nuestra”. Además, recordó que “Argentina es una sociedad de paz” que tiene “una historia de neutralidad”. “El posicionamiento de nuestro país no tiene que ver ni con ideologías trasnochadas, ni con estupideces históricas como las que está llevando adelante el Presidente de la Nación”, cerró enfáticamente.

Según detallaron desde su entorno, el Gobernador bonaerense intercambió mensajes con presidentes latinoamericanos y con referentes internacionales de la región.