Fidanza se vio involucrado en una discusión de tránsito con la policía municipal

El candidato presidencial del PJ local defendió a una familia y criticó fuertemente el accionar de las fuerzas de seguridad del distrito. “Todo esto está documentado en video y lo vamos a denunciar”, dijo.

Un operativo realizado para retirar una camioneta en estado de abandono terminó con momentos de tensión y cuatro personas demoradas en la localidad de Bella Vista. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 11 de marzo, cuando personal policial y de tránsito municipal intervino para cumplir una orden judicial vinculada al secuestro del vehículo.

Según en el acta de procedimiento, efectivos policiales que realizaban servicio adicional para la Secretaría de Seguridad municipal fueron comisionados alrededor de las 17:40 a la calle Estrada al 500, donde personal de tránsito solicitaba apoyo para retirar una camioneta Renault Trafic que se encontraba frente a un domicilio y había sido declarada en estado de abandono.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con familiares del propietario del vehículo, quienes se oponían al procedimiento. De acuerdo con el informe policial, la situación comenzó a tensarse cuando los presentes se ubicaron delante de los efectivos y manifestaron que el vehículo no sería retirado. Con el correr de los minutos se sumaron más personas y el grupo llegó a reunir cerca de quince vecinos que increpaban al personal policial y municipal.

Durante el episodio, uno de los presentes arrojó una jarra que impactó contra el conductor de uno de los móviles sin provocarle lesiones. Ante el clima de hostilidad, un oficial utilizó un spray disuasivo para dispersar a la multitud y permitir que continuara el operativo.

El acta también señala que en medio del procedimiento se produjo un forcejeo con algunos de los involucrados, lo que derivó en la reducción y aprehensión de uno de los hombres. En ese contexto, otro individuo habría tomado botellas de vidrio e intentado acercarse de manera agresiva a los efectivos, por lo que un oficial efectuó dos disparos disuasivos hacia el suelo con una escopeta, con el objetivo de frenar la situación.

Finalmente, personal de tránsito logró retirar la camioneta mediante una grúa y trasladarla del lugar. Tras los incidentes, cuatro hombres fueron demorados y posteriormente trasladados al hospital Santa María para realizar los controles médicos correspondientes antes de ser conducidos a la dependencia policial.

Los demorados fueron identificados como Rodrigo Mariano Rodríguez, Gustavo Daniel Curra, Mariano Ezequiel Bruzzo y Juan Ignacio Torreira. La fiscalía interviniente dispuso iniciar actuaciones y notificar a los involucrados de sus derechos conforme al Código Procesal Penal bonaerense.

Tras lo ocurrido, Santiago Fidanza, quien es candidato a presidir el Partido Justicialista de San Miguel, se refirió al episodio y cuestionó el desarrollo del operativo: “Hubo un operativo de la policía municipal que arrancó con una discusión de tránsito por una camioneta que supuestamente estaba mal estacionada. Los compañeros fueron a consultar a la policía qué estaba pasando cuando el personal municipal ya se estaba retirando del lugar”, relató Fidanza.

“Ante la consulta de Gustavo, de Juan y de Mariano sobre por qué había una situación de violencia hacia una familia por una infracción menor de tránsito, la respuesta de la policía municipal fue totalmente desmedida”, sostuvo.

Además, agregó: “Fue una situación en la que estaban totalmente fuera de control, pegándole a la gente. Todo esto está documentado en video y lo vamos a denunciar”.

En ese sentido, afirmó que el episodio “se concatena con otros hechos que venimos sufriendo de persecución, violencia y amedrentamiento por parte de la policía municipal, situaciones que ya hemos documentado en más de una ocasión”.

En tanto, el presidente del PJ local Juanjo castro, emitió un comunicado solidarizándose con las persona agredidas: “Desde el bloque Unión por la Patria nos solidarizamos con los compañeros y compañeras, personas de bien que merecen ser tratadas con dignidad”. Mientras tanto, el caso quedó en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes en torno a los incidentes registrados durante el procedimiento.