¿Justicia? Sin ningún culpable

Con Nicolas Pachelo absuelto del asesinato, y por los años transcurridos del homicidio, ya no se puede investigar ni imputar a nadie.Nicolás Pachelo fue absuelto por el homicidio de María Marta García Belsunce, en su casa del country Carmel de Pilar.

De esta manera, a 20 años del crimen, queda impune su último acusado y ya no hay posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa, de acuerdo con fuentes judiciales.¿Se puede decir que se hizo justicia si los tribunales tardan dos décadas en dar una sentencia? Asimismo, ¿Es justicia no tener ningún condenado por un asesinato comprobado? ¿Qué satisfacción puede tener la familia de García Belsunce luego de estos años de sufrimiento y sin resultado positivo? ¿ Qué esperanza puede albergar una sociedad que tiene una Justicia débil?Este caso, que es emblemático en la historia judicial de nuestro país, debería tomarse como punto de partida para realizar reformar judiciales pertinentes y urgentes porque no puede ser que un hecho tenga sentencia 20 años después; y tampoco que quede impune.

Es decir, con la misma intensidad que el arco político le imprime a la cantidad y calidad de jueces que tiene que tener la Corte Suprema, por ejemplo, también deberían exigir que los procesos judiciales sean más acelerados y que todos tengan como mínimo un culpable.Ya se sabía el finalEl Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro absolvió a Pachelo al encontrarlo inocente del delito de “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas”, en perjuicio de la socióloga García Belsunce.El pedido por parte de los fiscales de San Isidro sobre el único acusado del crimen fue de prisión perpetua. Al mismo tiempo, fue juzgado por una secuencia de seis robos en casas de distintos countries de la zona norte, delitos que el mismo Pachelo confesó durante el debate iniciado el 13 de julio pasado.

Por eso, el mismo tribunal sí decidió condenarlo a nueve años y seis meses años de prisión, por lo que continuará preso.Más allá que la fiscalía y la querella que representa al viudo Carlos Carrascosa pueden apelar a la Cámara Federal de Casación Penal, nadie quedará como acusado del crimen de María Marta García Belsunce. Esto se debe a que pasaron más de 15 años -el límite para la prescripción de las causas con delitos con pena de prisión perpetua-, por lo que no se puede investigar ni imputar a un ningún nuevo sospechoso.Tal como se esperaba por la filtración del veredicto hace unos días, el fallo fue dividido y la inocencia de Pachelo en el caso quedó determinada con los votos de los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, mientras que el presidente del Tribunal Federico Ecke, en minoría, fue el único que consideró al acusado como autor del crimen y votó por su condena.“Solamente hay que esperar a la justicia divina”, dijo a Télam Carlos Carrascosa, de 77 años, quien estaba presente en la sala, en su desilusión luego de conocer el fallo.

Cuando se anunció la absolución del acusado, algunos familiares y allegados a los García Belsunce le gritaron a los jueces “sinvergüenzas” y “te vas a morir en la cárcel” a Pachelo, lo que provocó un llamado de atención del juez Ecke y la invitación a que se retiraran de la sala.El único acusadoLa fiscalía sostuvo que Pachelo mató a María Marta porque lo sorprendió cuando él había ingresado a su casa a cometer un asalto.

Como prueba, la fiscalía aportó testimonios sobre que Pachelo, previo al crimen, le habría robado el perro a García Belsunce, por el cual le exigía un dinero, que él habría manipulado un arma calibre 32 que es la misma que luego se utilizó en el asesinato y los antecedentes del acusado: los distintos robos a varias casas de barrios privados.Luego, como se sabe, la Justicia determinó en fallo dividido la absolución de Pachelo y con él se fue la última posibilidad de que García Belsunce descanse en paz.