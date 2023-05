José C. Paz: Suman más tecnología para la prevención del delito

El municipio incorporó un dron para tal fin y también más alarmas vecinales que son monitoreadas por el COM. Además, se recibieron 15 nuevos patrulleros y se sigue con los cursos de conductores motoristas.

La inseguridad es un mal que atraviesa cada distrito de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los grandes centros urbanos como los que tenemos en el Conurbano bonaerense. Las medidas de seguridad parecen no alcanzar para combatir a los delincuentes y, cuando por fin son aprendidos la Justicia los libera por diferentes razones.

Lamentablemente es un tema de nunca acabar la cuestión de la inseguridad, haciendo que los ciudadanos honestos tengan que cuidarse de andar por la calle o de simplemente entrar a sus domicilios, porque la policía simplemente no puede estar en todos lados al mismo tiempo, y menos en las condiciones que trabajan.

En ese sentido, el municipio paceño trabaja para sumar nueva tecnología que esté orientada a la prevención del delito. Como en el caso del dron que adquirieron para monitorear el distrito. El mismo contiene 2 cámaras integradas, zoom óptico 23×10 digital, telémetro laser de hasta 1200 metros, 1 hora de autonomía de vuelo, velocidad máxima 85 km/h, alcance hasta 7kms, cámara de visión nocturna, sensores de temperatura y lector de patentes.

Esta herramienta está acompañada a la vez por otras medidas de seguridad como son las alarmas vecinales para los barrios, como las que se instalaron en la calle Capdevila, del barrio Viena. Las mismas son entregadas y monitoreadas por el Centro de Operaciones Municipal, siendo un trabajo que se realiza en conjunto por la seguridad de todos los vecinos paceños.

Por otro lado, se realiza la inscripción para el curso de conductores motoristas con el cual se capacita para el manejo de vehículos de seguridad de la Policía Bonaerense. Los requisitos son: Hombres o Mujeres de 18 a 29 años con secundario completo y registro de conducir.

Este es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Para inscribirse se deben presentar de modo presencial en la Secretaria de Seguridad; para más información, comunicarse al 1128454161.

El municipio sumó 15 nuevos patrulleros

El intendente Mario Ishii recibió 15 nuevos móviles policiales, proporcionados por el Gobierno Provincial. «Estos vehículos forman parte de un plan integral para fortalecer aún más la seguridad en nuestro distrito. Sumados a los 30 vehículos previos para la policía distrital y 42 para la patrulla urbana, nos acercamos a nuestra meta», aseguró el jefe comunal en un posteo en sus redes sociales.

En ese sentido, aseguró que «estamos decididos a combatir el delito en José C. Paz y este avance nos permite expandir nuestros esfuerzos de control y prevención en cada rincón de nuestro distrito».

Finalmente, agradeció la presencia y el apoyo de la Secretaría de Seguridad, el COM y la Estación de Policía Departamental José C. Paz.

«Juntos, trabajamos por un José C. Paz más seguro y tranquilo. ¡Sigamos adelante!», concluyó.