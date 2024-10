José C. Paz: La Asociación Bomberos Voluntarios celebró su 20° aniversario

Con un emotivo acto y desfile, autoridades y vecinos homenajearon la dedicación y sacrificio de los bomberos voluntarios de José C. Paz, cuya vocación y entrega son fundamentales para la comunidad.

En el mediodía de este domingo 27 de octubre de 2024, la comunidad de José C. Paz se dio cita para celebrar los 20 años de su Asociación de Bomberos Voluntarios. El acto incluyó un desfile en el que participaron cerca de 40 móviles de destacados de distintas localidades bonaerenses, acompañado por la banda Sargento Cabral de Campo de Mayo. Sobre la Av. Potosí y Chacabuco, vecinos, autoridades municipales y representantes de organizaciones intermedias como el Centro de Ex Combatientes de José C. Paz, el Rotary Club Internacional y el Museo Histórico José Altube se congregaron para honrar la vocación de estos servidores.

Durante el evento, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Mansilla, en representación del intendente, destacó la importancia de los bomberos en la vida del partido: «Los bomberos son como una gran familia, comprometida día a día, muchas veces sacrificando momentos personales en beneficio de la comunidad”, expresó. También rindió homenaje a los bomberos caídos y, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Roque Caggiano, entregó presentes protocolares al Presidente de la Asociación de Bomberos, Dr. Ángel Antonio Sciancalepare.

La labor de los bomberos voluntarios, vital en situaciones de emergencia y desastres, es un símbolo de servicio en José C. Paz y en tantas otras comunidades, donde el compromiso y sacrificio de estos hombres y mujeres reafirman su vocación de apoyo mutuo con la comunidad.