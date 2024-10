Ishii respaldó a Kicillof y criticó a La Cámpora: “Cristina se está equivocando”

En un acto por el 30 aniversario de la división de General Sarmiento, que convocó a cientos de personas, Ishii dejó afirmaciones políticas trascendentales de cara a la interna del PJ.

El intendente de José C. Paz salió en defensa del gobernador Axel Kicillof en medio de tensiones internas del peronismo y lanzó fuertes críticas hacia La Cámpora, señalándola como responsable de obstaculizar las gestiones provinciales y nacionales. Además, aseguró que la expresidenta Fernández de Kirchner está siendo mal asesorada y tomando decisiones que no representan las necesidades de la gente.

El jefe comunal fue noticia por su discurso, en el marco del acto que realizó en las instalaciones del Mercado Concentrador, lugar al que asistieron miles de personas a escucharlo, donde también habló de los beneficios que trajo la división del viejo partido de General Sarmiento por el que se creó, entre otros, el distrito de José C. Paz y del cual él fuera uno de impulsores de la idea.

Pero lo más trascendental estuvo en el aspecto político, donde Ishii expresó su apoyo a Kicillof, quien –según el intendente– enfrenta un “asfixiamiento” que proviene de sectores ligados a La Cámpora. Ishii acusó a la agrupación liderada por Máximo Kirchner de haber afectado la última elección, descuidando el trabajo en varias provincias y dejando sin representación legislativa a la región de José C. Paz y alrededores, que cuenta con 1.5 millones de habitantes.

Ishii recordó que desde José C. Paz “siempre fuimos orgánicos”, aunque señaló que “esta vez no es así”. Afirmó que, con las tensiones actuales, “lo único que está quedando es el Partido Justicialista”, y apuntó a quienes impulsan una candidatura de Cristina Kirchner en una interna: “A todos aquellos que quieren hacer una interna, que saben que no existe porque no hay posibilidad de hacerla… Traten, por lo menos, de no hacer una interna vergonzosa y de no liquidar al peronismo porque ya han liquidado todo”.

Finalmente, el jefe comunal instó a los dirigentes peronistas a buscar la unidad, pidiendo “templanza” y señalando su desacuerdo con la realización de una elección interna en estas circunstancias. “A esos dirigentes que quieren hacer una elección no estoy de acuerdo. El gobernador tiene unos problemas severos para llevar la provincia, está luchando contra todos y encima tiene que luchar contra los de afuera y los de adentro”, concluyó Ishii, reafirmando su respaldo a Kicillof.

A 30 años

El 20 de octubre se cumplieron 30 años de la autonomía del distrito paceño, a lo que Ishii comentó que fue algo que se logró “con mucho sacrificio” y destacó estar “orgulloso de que en José C. Paz estemos como estamos” porque “hemos superado a distritos que tienen 200 años y no pueden tener ni las universidades, ni los hospitales, ni las cosas que tenemos aquí”.

Por ello, instó a los vecinos a que “quieran a José C. Paz” porque “somos parte, sus hijos y nietos seguramente en un futuro van a poder ver la cantidad de profesionales que vamos a tener en el distrito”.

Tras el acto, del que participó el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, entre otros funcionarios municipales, integrantes del legislativo y militantes del distrito, los asistentes se desconcentraron tranquilamente, como en los grandes e históricos eventos que se realizaban en el distrito con el ex presidente Néstor Kirchner.