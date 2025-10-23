Jorge Taiana “Este domingo decidimos si Milei sigue avanzando o cambia el rumbo del país”

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria encabezó un acto junto a Juan José Castro en la sede del PJ de San Miguel. Ante una multitud de militantes, llamó a “recuperar la esperanza desde el territorio” y advirtió que el Gobierno nacional “destruye al Estado desde adentro”.

En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el candidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó San Miguel y encabezó un acto junto al presidente del Partido Justicialista local y concejal recientemente reelecto, Juan José Castro. La actividad, realizada en la sede del PJ, reunió a una gran cantidad de militantes, dirigentes y referentes del distrito.

Taiana destacó el clima de unidad y compromiso que se vive en los últimos días de campaña. “Es reconfortante poder caminar la provincia y ver a compañeros y compañeras con muchas ganas de cambiar este presente que es tan duro para la mayoría”, expresó. En esa línea, sostuvo que “escuchar, debatir y convencer” es la tarea central en tiempos de crisis.

Durante su discurso, el ex canciller trazó un duro diagnóstico sobre la situación nacional y cuestionó con firmeza al gobierno de Javier Milei. “Estamos ante un gobierno que deshace todo lo que puede de la Argentina, que quiere someter al país a los intereses de Estados Unidos. Dicen que vinieron a destruir el Estado desde adentro, pero eso no es un remedio para nadie. El Estado regula las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad”, afirmó.

Taiana advirtió que el país atraviesa una etapa crítica y que será necesario “mucha fuerza política para revertir el deterioro económico y social”. En ese sentido, subrayó que Fuerza Patria se prepara para ese desafío y que el objetivo inmediato es “frenar a Milei” en las urnas. “Lo que nos jugamos en la elección del domingo es si este señor sigue avanzando o lo detenemos y hacemos que cambie el rumbo”, sentenció.

Por otra parte, el candidato también resaltó el rol de las mujeres en la construcción política y en la defensa de los derechos sociales. “Ellas fueron las primeras que se dieron cuenta de lo que implicaba que Milei ganara las elecciones”, dijo, convocándolas a redoblar esfuerzos para convencer a los vecinos en los días previos al comicio.

Cabe destacar que, la jornada contó con la presencia de los bloques de concejales peronistas de San Miguel, representantes del espacio de Franco La Porta y dirigentes históricos del justicialismo local. En un distrito gobernado por el vecinalismo de Jaime Méndez, donde el peronismo busca recuperar protagonismo, la visita de Taiana representó una fuerte señal política y una apuesta a fortalecer el espacio de Fuerza Patria en el conurbano bonaerense.

Finalmente, Taiana cerró su mensaje apelando a la organización popular: “Tenemos que tener una sociedad atenta y movilizada. A veces la lucha en la calle no alcanza, pero sin la calle tampoco se logra nada. Este domingo tenemos la oportunidad de cambiar este presente tan duro para la mayoría de los argentinos”.

En tanto, Juan José Castro publico en sus redes sociales: “Con la militancia del arco nacional y popular, recibimos con los brazos abiertos a Jorge Taiana en el Partido Justicialista de San Miguel.

Fue una jornada de alegría y reencuentro, junto a dirigentes políticos, concejales, organizaciones sociales, referentes barriales, sindicatos, delegados gremiales, jóvenes y vecinos. La casa del peronismo y de los trabajadores se llenó de pasión y compromiso. ¡Bienvenido Jorge Taiana, 1er candidato a Diputado Nacional a San Miguel! El 26 de Octubre vota #FuerzaPatria para volver a frenar a Milei”.