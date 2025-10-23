Charly García cumple años: el genio del rock argentino que cambió la historia de la música

Buenos Aires, 23 de octubre de 2025. — Hoy, Charly García, una de las figuras más influyentes del rock argentino, cumple 74 años. Músico, compositor y productor, Carlos Alberto García Moreno —su nombre real— nació un día como hoy en 1951 en Buenos Aires, y desde muy joven mostró un talento excepcional que lo convertiría en leyenda.

Su formación musical comenzó a los cinco años en el Conservatorio Thibaud Piazzini, donde estudió música clásica. Sin embargo, su destino estaba en el rock: en 1968 fundó junto a Nito Mestre Sui Generis, banda que marcaría a una generación con himnos como Rasguña las piedras y Canción para mi muerte.

Tras la disolución del dúo, García lideró La Máquina de Hacer Pájaros, un ambicioso proyecto de rock sinfónico que consolidó su reputación como innovador. A fines de los años 70, fundó Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Considerada “la banda de los 80”, Serú Girán definió una época con discos emblemáticos como Bicicleta y Peperina.

En 1982, Charly inició su carrera solista, etapa en la que lanzó obras fundamentales del rock nacional como Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano bar. Con su estilo provocador, su talento sin límites y su inconfundible bigote bicolor —producto del vitiligo que sufrió desde niño—, García se transformó en ícono cultural y en símbolo de la libertad creativa.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido innumerables reconocimientos: es Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa por las universidades de Rosario y Buenos Aires, y ganador de un Grammy a la Excelencia Musical, además de múltiples Premios Gardel. En 2013, fue homenajeado con una estatua de bronce en Mar del Plata, junto a Nito Mestre.

Entre los episodios más recordados de su vida figura el célebre salto desde el noveno piso del hotel Aconcagua, en Mendoza, hacia una pileta en el año 2000, un gesto tan temerario como simbólico de su espíritu rebelde.

Hoy, a los 74 años, Charly García sigue siendo una referencia ineludible de la música popular argentina. Su obra continúa inspirando a artistas y fans de varias generaciones, y su nombre permanece grabado en la historia como sinónimo de genialidad, rebeldía y rock.