INDEC: la inflación trepó a 2,8% en diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció este martes los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al último mes del año. El incremento mensual fue encabezado por Transporte, con un 4%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó a 2,8% en diciembre de 2025, aunque cerró el año con un incremento del 31,5%, su menor nivel en ocho años. De esta manera, volvió a ubicarse por debajo del 3%, aunque subió levemente en la comparación mensual, debido a que en noviembre había sido del 2,5%.

El Indec precisó que la división que registró un mayor aumento en diciembre de 2024 fue Transporte, con un 4%. Por detrás se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurante y Hoteles (3,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), que superaron el promedio mensual.

En tal sentido, el rubro Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación similar al promedio, con un 2,8%, mientras que Bienes y servicios varios (2,6%), Recreación y cultura (2,5%), Salud (2,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2%), Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) se situaron por debajo.

En tanto, con respecto a las regiones, el organismo detalló que en el Gran Buenos Aires los rubros con mayores alzas fueron Transporte público (6,9%), Alquiler de la vivienda y gastos conexos (5,9%) y Prendas de vestir y materiales (1,1%), mientras que en Educación se produjo un leve descenso del 0,4%. Además, el nivel general fue de 2,8%.

Por su parte, sobre la zona pampeana, los incrementos más importantes se registraron en Transporte público (5,4%), Tabaco (4,2%) (5,3%) y Prendas de vestir y materiales (0,6%). Además, Servicios recreativos y culturales bajó un 0,9%. El nivel general fue de 2,9%.

En este marco, en el noreste, donde se registró un ascenso promedio del 3,4%, las subas más relevantes fueron Funcionamiento de equipos de transporte personal (6%), Alimentos (5%) y Prendas de Vestir y Materiales (0,4%). Además, Educación disminuyó un 2,1%.

Con respecto al noroeste, las divisiones con mayores subas fueron Funcionamiento de equipos de transporte personal (4,9%) y Transporte público (4,7%), mientras que Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos del papelería (-0,1%) y Servicios recreativos y culturales (-0,3%). En tanto, el nivel general fue del 2,6%.

En esta línea, en la región de cuyo, con un nivel promedio de 3%, los grupos con subas más importantes se registraron en Funcionamiento de equipos de transporte personal (5,3%), Restaurantes y comidas fuera del hogar (4,6%), Calzado (1%) y Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería (0,7%).

Por último, sobre la zona patagónica, las divisiones con mayores alzas se produjeron en Funcionamiento de equipos de transporte personal (6,2%), Tabaco (4%), Prendas de vestir y materiales (0,8%) y Bebidas alcohólicas (0,2%). El índice promedio alcanzó el 2,6%.