Educación – Flavia Terigi contra Milei “No responde a los problemas reales del sistema”

La nueva directora de Cultura y Educación bonaerense advierte que el proyecto de “Libertad Educativa” debilita el rol del Estado, profundiza desigualdades y no ofrece soluciones concretas a los desafíos de la escuela.

Flavia Terigi asumió en diciembre al frente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto atravesado por el ajuste nacional y el repliegue del Estado en áreas clave. Con una extensa trayectoria académica, la ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento analiza el presente del sistema educativo y cuestiona con dureza la propuesta del gobierno de Javier Milei.

Para Terigi, la iniciativa de “Libertad Educativa” no parte de un diagnóstico realista. “No veo ninguna justificación para una nueva ley de educación. Tenemos una norma con veinte años que podría evaluarse y fortalecerse. En cambio, el Ejecutivo presenta un proyecto que no responde a ningún problema concreto de la educación argentina”, sostiene. En su mirada, la propuesta no es solo regresiva, sino ideológica: busca desplazar al Estado como garante del derecho a la educación y trasladar esa responsabilidad central a las familias.

“El sistema educativo produce igualdad en una sociedad atravesada por desigualdades. No toda la que querríamos, pero es un factor decisivo. Si el problema es que hay resultados desiguales, la respuesta no puede ser desregular”, afirma. El riesgo, advierte, es la disolución de lo común: “Se pierde la idea de una cultura compartida. No es realista pensar que las familias puedan definir en gran escala qué deben aprender los chicos”.

El repliegue del Estado nacional se traduce también en números. La renuncia a la meta del 6% del PBI para educación impacta de lleno en las provincias. Programas de mejora, obras escolares, conectividad, equipamiento y planes para la educación técnica quedaron interrumpidos. “Se va a notar el deterioro. Alguien podría decir que ya existía, pero yo no veo qué está haciendo el gobierno nacional para revertirlo”, subraya.

En tanto, desde la gestión bonaerense, Terigi plantea otro enfoque: profundizar lo hecho, mejorar lo existente y trabajar sobre la calidad. Un ejemplo es la reforma del régimen académico en la secundaria, que busca transformar la experiencia escolar sin depender exclusivamente de la expansión de infraestructura. “La pregunta es cómo hacer mejor lo que ya estamos haciendo”, resume.

Por otra parte, la funcionaria también advierte sobre el clima social que atraviesa a las escuelas. “Vivimos en un contexto donde se autoriza la violencia, incluso desde las más altas autoridades. Es imposible que eso no se refleje en el ámbito escolar”, señala. Frente a episodios de agresión, propone reforzar protocolos, diálogo y corresponsabilidad con las familias.

En ese marco, la Provincia intenta sostener un modelo que concibe a la educación como un derecho social y al Estado como su principal garante. La discusión que se abre con la reforma nacional, para Terigi, excede lo pedagógico: es una disputa de fondo sobre qué sociedad se quiere construir y quién debe hacerse cargo de formar a las próximas generaciones.