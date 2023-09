Inauguración: Leo Nardini recordó que lo apoya a Massa desde 2017

En el acto del nuevo viaducto del distrito, el funcionario bonaerense recordó que él pidió por la

incorporación del tigrense para la unidad del peronismo que consiguió el triunfo con el 54 por ciento de

los votos.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y actual candidato a

intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, junto al candidato a presidente de la nación, Sergio

Massa, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, el senador provincial, Luís Vivona y la

intendente interina, Noelia Correa, dejó inaugurado el viaducto “Papa Francisco”, que une el centro cívico

de Malvinas Argentinas con la ciudad de Los Polvorines.

“Soñábamos con hacer transformaciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Eso me lo enseñó el

senador Luís Vivona. Porque nosotros vivimos para la política de la trasformación, la que construye, la

que une como este túnel, no vivimos de la política como dicen los medios”, comentó. En ese sentido,

agregó que piensan “en el bienestar colectivo” y que siguen haciendo historia: “Les prometimos que

íbamos a hacer historia, eso fue al principio y ahora continuamos haciéndolo… nadie daba 5 centavos por

nosotros”.

Luego, recordó un hecho político que sucedió hace algunos años y que hoy tiene su desenlace en la

candidatura de Massa como presidente de la Nación: “Queríamos la unión política para prevalecer en la

elección de 2017, decíamos que había que poner un granito de arena y pedía la incorporación de Sergio

(Massa) y por eso logramos ese 54 por ciento. Lo sostuve más allá que algunos me miraban con cara de

perro y no me arrepiento, porque hoy es nuestro candidato a presiente y va a ser nuestro presidente”.

También destacó Nardini que Massa “puso la cara en un momento muy difícil de la argentina, aceptó el

desafío, tuvo esa valentía”.

Respecto al túnel, el mismo está ubicado en la calle Gustavo «Cuchi» Leguizamón, en cercanía a la

estación de «Los Polvorines» del ferrocarril Belgrano Norte. Esta obra transformó el espacio público de

Malvinas Argentinas, con mejores accesos, apertura de nuevas calles, iluminación y más conectividad.

El viaducto cuenta con una direccionalidad de doble mano, con dos carriles de 3.6 metros de ancho,

veredas de seguridad de 0.5 metros a ambos lados del muro lateral, con tramos de rampas a cielo abierto, puentes ferroviarios y puentes viales. Martín Ron y su equipo el “Squadrón”, estuvieron a cargo de la pintura muralista con temática del Mar Argentino, evocando a las Islas Malvinas.

Confrontó con Milei Massa, por su parte, aprovechó la oportunidad para mostrarse en la vereda de enfrente de Javier Milei, respecto de sus dichos sobre la soberanía de las Islas Malvinas y del Papa Francisco. “Nunca vamos a regalar la memoria de nuestros combatientes, la sangre de nuestros caídos y el orgullo de nuestro ejército, armada y fuerza aérea y nuestra soberanía”, dijo el candidato de Unión por la Patria a la vez que agregó: “El Papa es el argentino más importante de la historia, a pesar de que otros plantean que es el demonio en la tierra. Acá se rinde homenaje al Papa con el nombre del viaducto”.

Luego, utilizó al túnel como metáfora de unión de los argentinos. “Nos quieren dividir, pero nosotros con

este tipo de obras demostramos que tenemos vocación de unir”. Por eso, “si soy presidente vamos a

convocar a un gobierno de unidad nacional porque para un argentino no hay nada mejor que otro

argentino. Aquellos que quieren dividir van a quedar en el pasado”. Y ejemplificó la postura de la

oposición con sátira: “Acá cuando se inaugura el viaducto vamos a poder pasar de un lado al otro. Ellos

(la oposición) ponen una cabina de peaje en el medio”.

Seguido, dijo que quiere ser presidente para que la gente vuelva a la plaza, a las calles y para que los que

tengan miedo sean los delincuentes y no la gente que trabaja. Finalmente, aseguró que el acuerdo con el

FMI no es para enorgullecerse y que “la soberanía de verdad la vamos a recuperar cuando le paguemos al

fondo y se vayan de la argentina. Mientras tanto, en mí van a tener un tipo que cuando se sienta en

cualquier lugar del mundo lo único que piensa es en volver a la Patria y mirar a los ojos a los demás”.

Por su parte, Diego Giuliano, puntualizó en que “estas obras son posibles porque hay alguien que

empuja”. Luego, explicó: “Estas cosas se hacen en un país donde hay obra pública. Queremos decirles a

todos los habitantes que van a disfrutar de esta obra, que realmente la aprovechen, y agradecerles a los

trabajadores y a todos los que han puesto su esfuerzo para que esto se concrete”.

La obra incluyó la pavimentación de las calles Suipacha; Suiza; Savio; Remedios de Escalada; Piedras y

la nueva calle Gustavo «Cuchi» Leguizamón. Un total de 18.180 mts2 de rodamiento de hormigón.

También se recuperó el espacio público de las cercanías al viaducto, como parte de un convenio con la

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).