Se construirá un laboratorio de biociencia en la Universidad Nacional de José C. Paz

El Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, estuvo presente en la firma de contrato de obra pública. En el marco del Programa “Construir Ciencia”, se financiará la construcción del edificio por un valor aproximado a los $1.400 millones de pesos.

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) avanzó hoy en la concreción de un nuevo laboratorio de biociencia, en el marco del Programa Federal del MINCYT, “Construir Ciencia”. Con una inversión de casi $1.400 millones de pesos por parte de la cartera científica nacional, se construirá el edificio de 2.200 m2 de superficie en la Provincia de Buenos Aires. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, estuvo presente en la firma del contrato de obra pública y recorrió las instalaciones donde además se encuentran funcionando tres equipos de mediano y gran porte adjudicados a través del Programa “Equipar Ciencia” por $114 millones de pesos. Participaron del acto el Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; la Vicerrectora, Silvia Storino; el Secretario de Educación de la Municipalidad de José C. Paz, Mario Martínez; la Secretaria de Ciencia y Tecnología de UNPAZ, Pilar Cuesta, y el Subsecretario de Coordinación Institucional del MINCYT, Pablo Nuñez.

El laboratorio estará destinado a contribuir el fortalecimiento de líneas de investigación básica y aplicada, transversales a distintas áreas de conocimiento tales como salud, medio ambiente, sectores socio-productivos estratégicos y desarrollos científicos y tecnológicos aplicados a la biociencia. Esto tendrá impacto en el territorio, tanto en su sistema de salud como en el sector productivo. La infraestructura contará también con un laboratorio de informática en el cual se desarrollarán proyectos de I+D y transferencia en informática biomédica, y desarrollos informáticos de apoyo a las áreas de conocimiento desplegadas en la Universidad y en respuesta a las demandas de instancias de Gobierno, políticas públicas y la trama socioproductiva local.

Filmus comenzó su intervención señalando que el edificio a construirse tendría lugar en lo que ahora es un estacionamiento y, en este sentido, se refirió a las diferencias que caracteriza a las universidades de calidad y a aquellas conocidas como universidades parking, de baja calidad, sin perspectiva de desarrollo: “No alcanza con hacer nuevas universidades, sino que estas universidades ubicadas en lugares de difícil acceso sean de la misma calidad que las otras universidades. Que no haya universidades de primera, y otras de segunda, con carreras profesionalizantes que en general el mercado no las demanda o si las demanda se divide el trabajo entre más personas. Las Universidades del Bicentenario -que se desarrollaron en un momento particular de crecimiento del país y bajo una mirada donde todos/as tengan acceso a la educación superior- que tengan investigación es fundamental. Es primordial que no haya solamente universidades que distribuyan conocimiento. Aquellas universidades que producen y distribuyen el conocimiento tienen una ventaja enorme respecto no solo de poder ser investigador y desarrollarse en el lugar, sino de estar más cerca de los umbrales del conocimiento y construir el futuro de la ciencia”, manifestó.

El ministro indicó que “el Programa ‘Construir Ciencia’ -al igual que ‘Equipar Ciencia’- lo hicimos en un contexto de federalización de la ciencia, donde en el año 2020/2021, Argentina concentraba el 80% de la inversión en CyT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy es a la inversa, el 80% en todo el país y menos del 20%, en CABA.

Filmus señaló que concebir la idea de democratizar la universidad no reside solo porque se accede a la universidad sino “en términos también de acceder al conocimiento” y remató “los países que monopolizan el conocimiento deciden el destino de la sociedad y son los que más invierten en CyT. Tenemos que generar las condiciones de tener CyT y un desarrollo productivo que implica agregar valor sino tendrá trabajo solo una pequeña parte. Es el único camino virtuoso que nos permite crecer” y enumeró un Estado eficiente, educación pública y obligatoria, inversión privada junto a la pública, y cerró “la UNPAZ es un ejemplo, al igual que la articulación con el Municipio. Hay que seguir trabajando integradamente, y no tener miedo a la autocrítica y al debate para mejorar”.

Por su parte, Kusinsky afirmó: “El trabajo de la Universidad Nacional de José C. Paz siempre ha sido colectivo. El acompañamiento, a través del financiamiento, del Estado Nacional, Provincial y Municipal es fundamental para que la Universidad siga creciendo y que el ejercicio del Derecho a la Educación Superior sea efectivo. Estamos orgullosos de este proyecto, forma parte de un recorrido que tenemos que defender, para continuar con el crecimiento y desarrollo de nuestro país en materia de educación, ciencia y tecnología, permitiendo que nuestras comunidades sean más igualitarias, con más soberanía y más justicia social”.

Nuñez, en tanto, expresó que se buscó “retomar la agenda de la creación de todas las Universidades del Bicentenario, las cuales tenían una agenda que requería el acompañamiento del Estado y, desde el MINCyT, creíamos que teníamos una deuda para empezar a contribuir con inversión para fortalecer sus capacidades de laboratorios e I+D”, y continuó, “esta agenda busca colaborar con estas universidades y sus diferentes necesidades y con los Programas ´Construir Ciencia´ y ´Equipar Ciencia´ estamos trabajando con todas y con una agenda diversa”.

El subsecretario aseguró que estos logros en políticas públicas “tiene que servir para fijar las prioridades de inversión. Con la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación garantizamos que las instituciones logren tener una planificación precisa y abordar dimensiones de infraestructura y de recursos humanos en virtud del territorio y su historia”.