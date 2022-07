Hepatitis: más de la mitad de los enfermos no saben que lo están

Los testeos rápidos permiten detectar en pocos minutos la presencia del virus y empezar el camino a la cura con medicamentos cubiertos al 100% por el sistema de salud y que eliminan la enfermedad en pocas semanas.Las Hepatitis Virales son muy frecuentes en la Argentina y basta con un diagnóstico para poder tratarlas y curarlas. Existe un 20% de la población que es especialmente vulnerable a la Hepatitis A y que puede desarrollar formas graves de la enfermedad. Vacunarse es la mejor forma de prevenir estas afecciones.

“Si bien se suele asociar a la falta de cloacas y agua potable, sus causas de transmisión también pueden ser madre-hijo, fecal-oral (la cual se da con mucha frecuencia en nuestro país) y por el contacto con fluidos de una persona infectada. Se estima que el 80% de los adultos tuvimos Hepatitis A en la niñez de forma asintomática”, explica Esteban González Ballerga de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas.

La Hepatitis B es la 8va causa de muerte en el mundo y después de los 50 años los riesgos de padecer la enfermedad aumentan 5 veces más, mientras que la Hepatitis C es la primera causa de trasplante hepático. “Los tratamientos para la Hepatitis han mejorado significativamente con los años y ahora basta con completar los esquemas de vacunación para evitar las formas graves de esta enfermedad, al igual que sucede con el Covid en la actualidad”, sostiene el especialista. “Detectar la enfermedad es bastante sencillo, ya que se puede pedir el test en sangre para saber si tuviste Hepatitis A (HAV) en la niñez. Si no la tuviste debés iniciar el esquema de vacunación. Respecto a la Hepatitis B (HBV), si bien tiene baja circulación, es muy contagiosa y una vez que ingresa el virus es muy difícil de erradicar completamente y suele ser asintomático”, agrega. En tanto, la Hepatitis C (HCV) es la primera causa de trasplante hepático por cirrosis y cáncer de hígado en Argentina. “Al tratarse de una enfermedad asintomática, solemos ver a los pacientes cuando esta se encuentra avanzada, pero existen tratamientos simples y efectivos que llegan a una tasa de curación en el 95% de los casos”, indica González Ballerga y precisa: “A grandes rasgos, el profesional recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol, lavarse las manos al ir al baño y tener sexo con protección (utilizando preservativo).

Estas son las medidas preventivas más efectivas para evitar la hepatitis y sus posteriores formas graves”.En Argentina, se estima que solo el 50% de las personas infectadas de Hepatitis C están diagnosticadas. De ellas, la mitad ha confirmado su diagnóstico y solamente un 5% accede a un tratamiento. “La pandemia de Covid-19 ha exacerbado esta situación complicando el acceso a los tratamientos. En este contexto, desarrollamos un programa de revinculación y simplificación de atención del paciente, el cual contó con el apoyo de la ONG Buena Vida y tuvo la finalidad de facilitar el acceso al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las complicaciones asociadas a la infección por el virus de la Hepatitis C, con grandes resultados”, concluye el profesional.