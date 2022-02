Gustavo Menéndez elogio el acuerdo con en FMI

Felicitaciones por el gran acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional querido Presidente !

Te tocó la responsabilidad histórica de devolverle al país la posibilidad de hacer volver a la Argentina a la agenda del desarrollo a pesar de la enorme herida abierta causada por un gigantesco endeudamiento irresponsable decidido y perpetrado por otros…

En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó este acuerdo que has logrado no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo.

No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020.



No obliga una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública, ni llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. A seguir poniéndose la Patria al hombro! Todos los argentinos más unidos que nunca!!