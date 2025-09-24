Fiesta de la Primavera en José C. Paz: un festejo seguro, familiar y sin alcohol

En un clima de alegría, inclusión y cultura popular, la gestión del Intendente Mario Ishii celebró con rotundo éxito la 21.ª Fiesta de la Primavera y del Estudiante, que tuvo lugar este domingo 21 de septiembre en las instalaciones del Mercado Concentrador, convocando a cientos de miles de vecinos en una jornada pensada para toda la familia.

Con una impronta clara de sano entretenimiento y 100% libre de alcohol, el evento reafirma su lugar como política pública emblemática del municipio, enfocada en brindar espacios seguros para la juventud y fortalecer el tejido social local.

Desde el mediodía, el escenario vibró con la participación de talentos locales como el Ballet Folclórico y la Orquesta Municipal, seguidos por una variada grilla artística que incluyó a Kuarteteando, Combo Kumbiero, Mara Paganini, The Brotes y Luciano Creiner. El gran cierre estuvo a cargo de Alejandro Véliz y Ulises Bueno, dos figuras consagradas que hicieron delirar al público, antes del gran final con la banda Un Poco de Ruido, en un show animado por el carismático conductor «Loco» Iván.

El impecable desarrollo de la jornada fue posible gracias a la coordinación interinstitucional de diversas áreas del municipio —Gobierno, Seguridad, Tránsito, Defensa Civil, Salud, Deportes y Desarrollo Social— junto al acompañamiento clave de la Policía Local, quienes trabajaron para garantizar un evento seguro, organizado y sin incidentes.

En declaraciones recientes, el Intendente Ishii subrayó que «la cultura, la salud y la educación son pilares de nuestra gestión», destacando que este tipo de iniciativas permiten fomentar la inclusión social, la participación juvenil y la construcción de una ciudadanía responsable.

Consolidada como una de las festividades más importantes de la región, la Fiesta de la Primavera en José C. Paz se reafirma año tras año como un ejemplo de gestión cultural comprometida, inclusiva y transformadora.