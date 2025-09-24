Compromiso Verde: Municipio y CUBA Reforzaron Vínculos en Pos del Medio Ambiente y la Comunidad

En un encuentro cargado de diálogo, compromiso y visión compartida, Leo Nardini intendente del municipio de Malvinas Argentinas se reunió con representantes del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) en su sede local para avanzar en proyectos conjuntos que fortalezcan la relación entre la institución y la comunidad.

El encuentro giró en torno a temas clave como el arbolado público, la preservación del entorno natural y la necesidad de generar acciones sostenibles que promuevan una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas de la zona.

“CUBA tiene una identidad muy marcada en nuestra comunidad. Hay un gran sentido de pertenencia y eso lo convierte en un aliado estratégico para impulsar iniciativas ambientales y sociales”, sostuvo el intendente

Ambas partes coincidieron en que el trabajo en equipo, el respeto mutuo y una visión a largo plazo son pilares fundamentales para construir un futuro más sustentable.

El encuentro también puso en valor el rol de las instituciones deportivas y sociales como espacios de integración, y se plantearon nuevas líneas de trabajo para fortalecer la interrelación entre el club y el municipio a través de programas ambientales, educativos y comunitarios.

Con el respaldo de ambas instituciones, se espera que estas acciones conjuntas se traduzcan en proyectos concretos que beneficien no solo al entorno natural, sino también al tejido social de Malvinas Argentinas.