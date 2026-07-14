Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda y comienza una nueva etapa

Magdalena Sierra asumió formalmente al frente del municipio y aseguró que dará continuidad al modelo de gestión desarrollado durante los últimos años. El ex jefe comunal recorrerá la provincia porque quiere ser gobernador.

Jorge Ferraresi dejó la intendencia de Avellaneda y abrió una nueva etapa en su trayectoria política, mientras comienza a concentrarse en la construcción territorial de cara al escenario electoral de 2027 en la provincia de Buenos Aires.

La conducción del municipio quedó en manos de Magdalena Sierra, quien asumió como intendente y expresó su compromiso de continuar con la línea de gestión que se desarrolló durante los últimos años bajo el liderazgo de Ferraresi.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad, Sierra afirmó que recibe la responsabilidad «con un enorme orgullo» y destacó el trabajo realizado por el exjefe comunal. «Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión», sostuvo.

En ese sentido, la nueva intendente aseguró que su objetivo será preservar lo construido y avanzar con nuevas respuestas para los vecinos de Avellaneda. «Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo», expresó.

Un nuevo desafío político

Durante su primer mensaje como jefa comunal, Sierra también brindó un fuerte respaldo político a Ferraresi y destacó su experiencia de gestión al frente del distrito.

«Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Jorge Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto», afirmó.

El dirigente peronista comenzará ahora una etapa marcada por recorridas por distintos puntos del territorio bonaerense, en busca de fortalecer su presencia política dentro del espacio Movimiento Derecho al Futuro y posicionarse como uno de los posibles dirigentes con aspiraciones a disputar la Gobernación en 2027.

Por su parte, Sierra destacó el rol de los trabajadores municipales y consideró que el equipo de gobierno será fundamental para sostener la gestión local: «Nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes».

Continuidad

Sierra también hizo referencia a los cambios en las demandas de la comunidad y remarcó la importancia de mantener un Estado municipal cercano. «Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas», indicó.

Además, planteó que el contexto económico y político nacional representa un desafío para las administraciones locales, aunque aseguró que Avellaneda cuenta con las herramientas necesarias para sostener sus políticas públicas.

«Estamos atravesando un contexto nacional difícil», manifestó Sierra, al tiempo que destacó que el municipio tiene «un gran equipo y una gestión local sólida» para afrontar esta nueva etapa.

Con el cambio de autoridades, Ferraresi deja la administración cotidiana de Avellaneda para enfocarse en una agenda política provincial con miras a los comicios de 2027.