El peronismo bonaerense entre la discusión electoral y la disputa por el liderazgo

Mientras Axel Kicillof busca ordenar la interna y mantener el foco en la gestión, distintos sectores de Fuerza Patria comenzaron a debatir la estrategia electoral rumbo a 2027.

La última semana volvió a dejar expuestas las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense, donde los distintos sectores que integran Fuerza Patria comenzaron a mover sus piezas de cara al futuro político de la provincia y con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Mientras el gobernador Axel Kicillof intenta evitar que la interna se convierta en el eje principal de discusión, las diferencias sobre el rumbo electoral y la conducción del espacio continúan generando movimientos.

En ese escenario, Kicillof volvió a reunir a intendentes, ministros y legisladores vinculados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de fortalecer la estructura territorial y avanzar en la construcción de un espacio con proyección provincial y nacional.

Durante el encuentro participaron representantes de distintas secciones electorales, integrantes del gabinete bonaerense y dirigentes legislativos. Allí, el mandatario provincial insistió en la necesidad de consolidar el espacio en cada distrito y planteó que la prioridad debe continuar siendo la confrontación política con las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La discusión por las PASO

En cuanto a la estrategia para definir candidaturas, desde el entorno de Kicillof sostienen que, en caso de no alcanzar un acuerdo amplio, las elecciones primarias podrían ser una herramienta para ordenar la competencia interna.

La posibilidad de unas PASO es observada por el MDF como un mecanismo democrático para resolver las diferencias y definir liderazgos dentro del espacio. Sin embargo, varios intendentes expresaron reparos ante la posibilidad de una disputa electoral interna que pueda profundizar las divisiones.

El temor de algunos jefes comunales es que una competencia abierta termine debilitando al peronismo en un contexto marcado por la crisis económica, el desgaste de la gestión y el crecimiento político de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Los intendentes y el protagonismo

En paralelo, un grupo de intendentes volvió a reunirse en Ezeiza con la intención de consolidarse como un espacio con identidad propia dentro del peronismo bonaerense.

El sector está integrado por dirigentes como Federico Achával, Federico Otermín, Gastón Granados, Nicolás Mantegazza y Gustavo Menéndez, entre otros, y busca ampliar su representación política para tener mayor influencia en la definición de candidaturas y en el armado legislativo.

La apuesta de este grupo es representar a aquellos dirigentes que no se sienten identificados completamente con ninguno de los dos principales sectores que hoy protagonizan la interna: el kicillofismo y el kirchnerismo.

Por eso comenzaron a tender puentes con otros intendentes y referentes territoriales con el objetivo de construir una alternativa que funcione como una «cuarta pata» dentro de Fuerza Patria.

La interna y la Legislatura

Las diferencias internas también volvieron a manifestarse en la Legislatura bonaerense, luego de los proyectos presentados por el senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia.

Desde el Gobierno bonaerense cuestionaron la iniciativa y señalaron que las problemáticas planteadas requieren recursos y políticas concretas, al tiempo que responsabilizaron al gobierno nacional por el recorte de fondos que afecta a las provincias.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una respuesta irónica hacia Ishii, utilizando la frase «si el poncho no aparece, difícil que el chancho chifle», una expresión que generó malestar dentro del entorno del senador paceño.

El episodio volvió a mostrar la dificultad del oficialismo provincial para sostener una tregua interna, especialmente cuando desde la conducción de Kicillof se busca evitar una confrontación pública entre los distintos sectores del peronismo.