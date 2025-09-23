Escuelas secundarias de Merlo debatieron propuestas en el Honorable Concejo Deliberante

Estudiantes de más de 40 escuelas secundarias del distrito participaron de una jornada especial en el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, donde debatieron proyectos relacionados con temáticas de alto interés juvenil, como juventud y trabajo, salud mental, derechos humanos y medioambiente, entre otras.

El encuentro tuvo como objetivo fomentar la participación activa de los jóvenes en asuntos públicos y generar propuestas concretas que reflejen sus inquietudes y necesidades.

“Es una jornada maravillosa, de la cual surgirá un documento que será presentado en La Plata, con el fin de encontrar soluciones a problemáticas comunes entre los jóvenes”, expresó el subsecretario de Educación, Rafael Díaz.

En ese sentido, Díaz también destacó el rol del municipio en el acompañamiento de estas iniciativas: “El intendente Gustavo Menéndez nos pide estar cerca de las escuelas, de los estudiantes y de las comunidades educativas. Creemos que el diálogo es la herramienta fundamental para resolver los problemas, por eso ponemos a disposición todos los espacios del Municipio, como en este caso el Honorable Concejo Deliberante”.

Desde el Gobierno Municipal se impulsa este tipo de programas educativos con el fin de promover la participación estudiantil, fortalecer el compromiso cívico y construir ciudadanía desde las aulas