Cristian Méndez fue seleccionado para prestigioso curso internacional sobre Seguridad Ciudadana en Israel

El referente local compartió la experiencia del programa “Ojos en Alerta” y destacó la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía y gobiernos locales.

Cristian Méndez fue seleccionado entre más de 90 postulantes de distintos países para participar con una beca en un curso internacional sobre Seguridad Ciudadana, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel.

Durante dos semanas, el programa reunió a especialistas y representantes de distintas ciudades del mundo, con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias en materia de prevención, control y participación ciudadana en temas de seguridad.

En este contexto, Méndez tuvo la oportunidad de presentar el programa «Ojos en Alerta», una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos comunicarse directamente con el centro de monitoreo local a través de WhatsApp, enviando alertas en tiempo real.

“Agradezco infinitamente la oportunidad. Vuelvo ratificando una convicción: la seguridad ciudadana supone, necesariamente, el trabajo articulado entre la sociedad y los gobiernos locales, para garantizar cercanía, efectividad y tranquilidad para todos los vecinos”, expresó Méndez tras su regreso.

La experiencia permitió no solo adquirir nuevas herramientas y perspectivas sobre políticas de seguridad urbana, sino también posicionar el trabajo local como un modelo innovador dentro de las estrategias de prevención comunitaria a nivel internacional