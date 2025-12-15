El Servicio Alimentario Escolar entrega 98 equipamientos a escuelas del distrito

El viernes 12 por la mañana se concretó la Entrega de Equipamientos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para las instituciones educativas de José C. Paz. La Municipalidad de José C. Paz junto a la provincia, gestionaron esta inversión estratégica que incluye heladeras, freezers, cocinas, termotanques y anafes. El evento se desarrolló en el salón Maraux de Cnel. Arias 1790.

Los 98 equipamientos fueron entregados mediante el sistema de vouchers, que cada director recibió personalmente para su establecimiento. Esta medida busca garantizar excelencia educativa y calidad en los comedores escolares del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, fortaleciendo las condiciones institucionales y el bienestar de la comunidad escolar.

El acto contó con la participación del Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Profesor Mario Martínez, y la Secretaria de Asuntos Docentes y Coordinadora General del SAE, Profesora Hilda Amaya. También acompañaron el Jefe Distrital de Educación José C. Paz, Inspector Adrián Martínez; el Presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva; el Director de Educación, Andrés Cerri; inspectores de escuelas y directivos de nivel primario y secundario del distrito.

José C. Paz, reconocida como Ciudad del Aprendizaje por UNESCO, cuenta con una amplia red educativa compuesta por universidades, 41 escuelas primarias, 27 jardines de infantes, 4 escuelas técnicas, 3 escuelas especiales, 38 escuelas secundarias y otras instituciones de formación educativa.

La Intendencia Mario Ishii continúa trabajando para que todos los establecimientos cuenten con la infraestructura necesaria y brinden un servicio de calidad a la comunidad educativa.