El deporte sanmiguelino tuvo su noche de reconocimiento

El miércoles 10 del corriente mes tras un año de importantes logros para el deporte local, el municipio de San Miguel realizó un emotivo homenaje a los atletas más destacados del distrito. El intendente Jaime Méndez encabezó la gala deportiva, en la que se reconoció el esfuerzo y la trayectoria de 290 deportistas que representaron al partido a nivel provincial, nacional e internacional.

Durante el evento fueron distinguidos campeones mundiales, sudamericanos, nacionales y participantes de los Juegos Bonaerenses 2025, consolidando a San Miguel como un semillero de talentos en diversas disciplinas.

“Si bien acompañamos siempre al deporte, es la primera vez que hacemos un evento de este tipo. Estamos muy contentos de poder reconocer a estos grandes deportistas. Vale la pena destacar a aquellos que con su disciplina, su empeño y vocación hacen deporte y son un ejemplo para toda nuestra comunidad”, expresó el intendente Méndez durante su discurso.

La ceremonia fue conducida por el periodista Gonzalo Klappenbach y contó con un panel principal integrado por reconocidas figuras del deporte nacional: Santiago Cordero, ex jugador de Los Pumas y actual integrante del Club de Regatas Bella Vista; Sandra Rossi, médica del plantel profesional de River Plate dirigido por Marcelo Gallardo; Gonzalo Escalante, ex futbolista de Lazio, Eibar, Boca Juniors y Las Palmas; Ignacio Vázquez, capitán y campeón con Platense; y Hugo Gómez, entrenador del seleccionado argentino de atletismo. Los invitados compartieron sus experiencias, trayectorias y reflexiones sobre el deporte de alto rendimiento.

Además, fueron homenajeados atletas de 22 disciplinas, entre ellas rugby, fútbol, billar, vóley, atletismo, natación, karate y taekwondo. Cada deportista recibió una placa conmemorativa en reconocimiento a sus logros y al compromiso demostrado a lo largo del año.

El evento reafirmó el compromiso del municipio con el desarrollo deportivo y el acompañamiento a quienes, a través del esfuerzo y la dedicación, representan con orgullo a San Miguel.