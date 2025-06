El Senado trataría esta semana el aumento de jubilaciones y del bono de $70.000

La Cámara de Senadores aún no trató el proyecto de ley que otorga un aumento del 7,2% a jubilados y pensionados de Anses y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000. Aunque la iniciativa ya fue aprobada en Diputados, todavía no es ley. Por esta razón, el organismo no aplicará dichos beneficios el próximo mes de julio.

Si el Senado aprueba el proyecto y el Presidente lo veta, el Congreso podrá insistir con este beneficio para jubilados y pensionados de Anses. Para ello, se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

En la votación de Diputados, la iniciativa obtuvo 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, una cifra que está lejos de los 172 votos necesarios para garantizar su vigencia frente a un veto. No obstante, los impulsores de la medida podrían hacer que quienes no se presentaron apoyen la medida.

En el mes de julio, la jubilación mínima subirá de $304.723,93 a $309.294,79. Al sumar los $70.000, el pago total a estos jubilados será de 379.294,79.

De convertirse en ley el proyecto a tratar en la Cámara de Senadores, el impacto de aumento para los jubilados y pensionados de la mínima sería del 16,4% por la suba del bono, entonces pasarían a cobrar $441.560 aproximadamente, una diferencia de $62.265.

Para quienes cobran un haber mayor al básico -y que son quienes más poder de compra perdieron, sobre todo entre 2021 y 2023-, la mejora sería de 7,2%. Por ejemplo, alguien que este mes tiene un haber mensual de $500.000, tendrá en julio un ingreso de $507.500 por el reajuste según la inflación. Si se aplicara lo que indica el proyecto de ley de la oposición, la cifra llegaría a $544.040.

Por Laura Kalerguiz, periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista – Matrícula CPACF T 70 F 987.