El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, dijo que en la mayoría de los distritos habrá lista de unidad para las internas partidarias. Él volverá a ser candidato a presidente en Malvinas Argentinas. Leonardo Nardini estuvo en Malvinas Argentinas presenciando lo que fue la entrega de10 patrulleros para el Sistema de Seguridad local, junto a la intendente interina Noelia Correa. Allí habló con la prensa y tocó diferentes temas, sobre todo el referido a las elecciones internas que tendrá el PJ el próximo 27 de marzo.La pregunta sobre el partido fue hecha tomando en cuenta las diferencias de criterios que hay dentro del Frente de Todos respecto a la posición sobre el acuerdo con el FMI que viene negociando el gobierno nacional.

A lo que Nardini, más allá de esos matices, señaló que «el PJ está unido, obviamente», explicando que existen pocos distritos que tendrán internas (es decir que habrá más de una lista) Luego, recordó que dentro de Juntos también hay diferentes opiniones -entre los halcones y las palomas- pero que eso enriquece el debate, por eso no ve un problema en el que Máximo Kirchner haya renunciado a la presidencia del bloque de diputados. «Bienvenido sea el debate en post de mejorar la calidad de vida de la gente», explicó.Luego comentó que en Malvinas Argentinas volverá a ser candidato a presidente del PJ, mientras que Luís Vivona irá encabezando como congresal provincial. Distinto es el caso de San Miguel, donde dos listas se disputarán el partido: «Hable con los dos sectores y están con mucha tranquilidad, el clima y el ánimo era muy bueno de parte de las dos presentaciones». Del mismo modo, entendió que la interna partidaria no tendrá relevancia cuando en 2023 se juegue la elección general ejecutiva ya que «el PJ va a tener que integrar otros sectores políticos que hoy no forman parte de lo partidario».

Provincia diversaEn otro orden, consultado por el tema de la seguridad en la provincia, el funcionario dijo que los municipios reciben equipamiento para que la fuerza de seguridad puedan prevenir, y evitar delitos muchas veces. Pero que la provincia es muy diversa, amplia y no es uniforme, por eso es un tema complejo la inseguridad. «Es importante invertir en deporte, cultura, infraestructura y eso sembrarlo en el tiempo porque es relevante en una lucha contra la inseguridad», explicóPor último, expresó su opinión sobre cómo podría afectar a la provincia si no termina en buen puerto el acuerdo con el FMI. «Depende de la negociación, todavía falta detalle fino y que pase por las cámaras. Sí entendemos que es una situación que había que hacerla, y que a nadie le gusta discutir con el Fondo, pero le aclaramos a la gente que no lo trajimos nosotros al Fondo sino que lo heredamos, y es un problema que lo tiene el Estado argentino y este gobierno está tratando de solucionarlo», sentenció.