El AMBA: La región más perjudicada por la quita de los subsidios al trasporte

Tras la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior, los gobernadores e intendentes salieron con los tapones de punta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reducción de subsidios a empresas de transporte público de pasajeros de todo el país y desreguló las tarifas, eliminando además el Fondo Compensador del Interior que ayudaba a amortizar el valor del boleto.

«El gobierno nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE», anunció el Ejecutivo.

La medida se conoció después que el gobierno aumentó 251% en boletos de trenes y colectivos, terminando con el congelamiento en las tarifas, y golpea fuerte al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra la más grande cantidad de pasajeros del país.

Las reacciones no tardaron en llegar. Los gobernadores entienden que esto es una especie de «venganza» por el fracaso de la Ley Omnibus en el Congreso al igual que el no envío del Fondo Compensador Docente para abonar la totalidad de los salarios de los maestros.

La eliminación de los subsidios al transporte impacta directamente en las finanzas provinciales y en el precio del boleto.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, criticó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar del subsidio al transporte público de pasajeros, de forma unilateral y sin previo aviso. “Esto no se había hablado. La quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley Ómnibus”, señaló.

En ese sentido, el funcionario bonaerense manifestó: “Los invito a que reflexionen, esto no se lo están haciendo a un gobernador, se lo están haciendo a la gente”. “Han cortado lo que podían y lo que no podían por ley. Hay que decirle al ministro Luis Caputo que hay una ley que es el Pacto Fiscal de 2018 que él no puede eliminar por una resolución. Ayer pagamos todos los subsidios que corresponden al transporte y el gobierno nacional ha cortado todas las transferencias a las provincias”, sostuvo.