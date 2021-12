Dia mundial de la lucha contra el SIDA

A cuarenta años de la aparición del SIDA: cuáles son los avances de la ciencia y la situación de los infectados en nuestro paísEl 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día mundial de la lucha contra el HIV, ya que el primer caso de SIDA fue diagnosticado en este día en 1981.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en nuestro país 136 mil personas viven con HIV y un 17% (23 mil personas) no conoce su diagnóstico. De los 5.000 diagnósticos que se realizan anualmente, un 30% son diagnósticos tardíos, en etapas avanzadas de la infección, ya cursando una infección oportunista o en contexto de inmunosupresión severa.La doctora Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas nos habla sobre lo que ocurre en nuestro país con el HIV y sobre los últimos avances de la ciencia en la lucha contra esta enfermedad. “Lo que hoy sabemos es que las personas que viven con VIH y toman tratamiento antirretroviral con buena adherencia, tienen la misma expectativa de vida que las personas sin infección por VIH, por lo que es importante hacer diagnóstico temprano para brindar tratamiento en forma oportuna”, dice Fridman.“En nuestro país, 136 mil personas viven con HIV y aproximadamente unas 23 mil personas (un 17%) no conoce su diagnóstico”, Los test son seguros, confidenciales y gratuitos.. Si no te realizaste un test de VIH, incorporarlo en tus estudios de rutina anuales, comentale a tu médico clínico de cabecera o consulta en la División Infectología para recibir asesoramiento ya que cualquier persona puede contraer HIV, hoy ya no ser habla más de poblaciones de riesgo», agrega la especialista.¿Cuándo se empiezan a presentar los primeros síntomas al momento de infectarse?“En la infección aguda, que es el tiempo desde que el virus ingresa al organismo hasta que se produce la seroconversión (o sea aparecen los anticuerpos) el paciente puede presentar síntomas o no.

Este conjunto de síntomas se conocen como síndrome retroviral agudo. Los síntomas más comunes son la fiebre, ganglios aumentados de tamaño y dolores de garganta. Puede confundirse con un síndrome gripal o una mononucleosis”, sostiene la médica del Hospital de Clínicas. ¿A qué síntomas debe prestarle una persona que sospecha que puede haber contraído la enfermedad? “No hay un síntoma específico.

Los pacientes que tienen muy deteriorada la inmunidad (bajo recuento de linfocitos T CD4 +) pueden presentarse con infecciones oportunistas como neumonía, meningitis o encefalitis causadas por diferentes gérmenes o enfermedades oncohematológicas. Por eso es importante hacer diagnóstico antes de que haya compromiso de la inmunidad”, dice y agrega que “en nuestro país, un 30% de las personas en quienes se diagnóstica VIH tienen un diagnóstico tardío, es decir que ya tienen una infección oportunista o la inmunidad muy deteriorada al momento del diagnóstico. O sea, que estamos llegando tarde al diagnóstico”.¿Existen periodos ventana donde es más fácil tratar esta afección? “Se conoce como periodo ventana al momento entre la infección y la aparición de anticuerpos, o sea hasta el momento en que podemos hacer diagnóstico con los test de rutina. Ese periodo ventana se fue acortando a través del tiempo gracias a la nueva generación de estudios diagnósticos que son más sensibles y específicos”.

¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento de esta enfermedad? “En cuanto al tratamiento se están probando medicamentos que se pueden administrar por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) en forma periódica (mensual) lo cual evitaría la toma diaria de medicamentos. Tambien se está utilizando la profilaxis pre exposición (PrEP), son medicamentos que toman las personas que están en riesgo de infección por el VIH para prevenir contraerlo a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables, como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero y trabajadores sexuales, para evitar la infeccion.

También hay varios estudios en marcha con diferentes plataformas de vacunas contra el HIV”. sostiene la doctora. Por último, la especialista brinda algunos onsejos para la prevención de la enfermedad: “utilizar métodos de barrera (como preservativo) en todas las relaciones sexuales (incluyendo las relaciones orales) y en el personal de la salud, recordar además la utilizacion adecuada de las precauciones estandares frente a todos los pacientes. Recordar que lo más importante es hacer un diagnóstico precoz para poder brindar un tratamiento oportuno”.