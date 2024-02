Crisis: El costo de los medios de comunicación

El deterioro económico golpea fuertemente al sector informativo del país, con elevados costos para su funcionamiento y, según parece, se encarecerán aún más los insumos.

Los medios de comunicación cumplen una función importante en la vida social del país, tanto si hablamos de los nacionales como de los regionales y los digitales, porque son los que llevan las noticias a la gente en el día a día.

Por eso, su funcionamiento tiene que estar garantizado para que la actividad periodística pueda ser de calidad. Sin embargo, la situación económica actual lleva a que muchos propietarios de medios lleven a cuestionarse si es factible continuar con la actividad. Algunos se la rebuscan como pueden, pero a otros no le cierran los costos por lo que se ven obligados a cambiar de rubro.

Por poner el ejemplo de los medios gráficos, el costo del papel y la tinta aumentaron de manera exorbitante. No se cuestiona talvez que haya aumentado porque la inflación es para todos y en la imprenta también tienen que mantener su negocio. El tema pasa por otro lado, y es que los sueldos de los periodistas, en este caso, sigue siendo el mismo que el año pasado.

Las pautas propagandísticas están sujetas a decisiones ajenas a las del medio de comunicación. Hecho que hay que aceptar o perderlo y, en estos tiempos, no se está para perder absolutamente nada, ya que mejor pájaro en mano…

La comunión con los medios de comunicación debería ser entendida un poco más desde su aspecto democrático y comprender que son una parte esencial de la ciudadanía para que, desde los estamentos pertinentes, se considere de mejor manera la actividad periodística. No obstante, si ello no sucede y no se hace una actualización económica, algunos medios tenderán a desaparecer y con ello se perderá la pluma de importantes periodistas.