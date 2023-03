Fue el análisis que hizo el secretario de Gobierno paceño, Pablo Mansilla, sobre el futuro de Mario Ishii en los próximos comicios. Y agregó: “Yo no quiero ser candidato a intendente”.

Mario Ishii, Cristina Kirchner y Pablo Mansilla

La Apertura de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz dejó tela para cortar, tras el discurso que pronunció el intendente Mario Ishii y las declaraciones posteriores que hizo a la prensa, sobre su futuro político inmediato y los problemas de salud que viene arrastrado tras el Covid que contrajo en su momento.

Pablo Mansilla, quien es secretario de Gobierno del municipio paceño, entrevistado por Aquí La Noticia, se refirió a lo dicho por Ishii respecto a poner en duda su candidatura. “Es muy importante su salud, casi se murió Mario asique está pensando, reflexionando y creo que en un 80 por ciento no va a ser candidato a nada, por lo que dijo hoy. Si es por mí que siga”, analizó.

Seguido, comentó que si el mandatario no se presenta en las PASO “no tengo ni idea quien puede ir a reemplazarlo” por eso ve con buenos ojos que se haga una “gran PASO o que el intendente decida quién es el que conduzca el distrito”. No obstante, dejó un mensaje para los demás funcionarios si Ishii no continuara: “Nosotros estamos para trabajar para la gente, pero creo que si se va Mario muchos funcionarios vamos a estar acompañándolo en la salida. Yo no quiero ser candidato a intendente”.

Luego habló sobre el discurso que el jefe comunal hizo durante la apertura de sesiones: “Es formidable lo que hace en materia de salud, seguridad, educación, en desarrollo social. Fue realmente único lo hecho en salud y acción social, casa por casa dando remedios y mercadería y todo lo que necesitaba la gente. Se ha hecho un trabajo muy grande en el municipio con obras públicas también, es una de las mejores gestiones que hemos hecho”, remarcó.