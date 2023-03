Asesoran a industriales para que no paren la producción

Consultado sobre el movimiento y las ventas en el distrito, con la gran cantidad de comercios que existen, Lima hizo una comparación con igual periodo del año pasado.

Las calles están llenas de gente, pero eso no quiere decir que consuman, por eso, explicó: “El año pasado hubo un rebote importante con el fin de la pandemia y se dispararon las ventas, se alquilaron los locales que estaban vacíos y hubo una aceleración del crecimiento, pero ahora hay una caída de la mayor parte de los rubros. Vemos que hay un gran movimiento por el comienzo de clases, pero eso pasa todos los años. Hay que compararlo con las ventas de marzo del año pasado y es ahí donde se nota una caída en indumentaria y calzado. Sí se mantiene bien lo que es esparcimiento y gastronomía, aunque ya se nota una merma”.

Lima también habló de la incertidumbre de precios, de la falta de reposiciones. “De pronto fábricas importantes que abastecen a un comercio tienen demoras de meses en entregar la mercadería. Y no es que el fabricante esté especulando, es que falta mano de obra e insumos. Son situaciones que parecen ridículas pero que se están dando. Hay cosas en la importación que no entran y que en el mercado local no están”.

Finalmente, dijo que se perdió mucha mano de obra en el rubro textil e indumentaria, sobre todo. Y que después de la pandemia la gente se tuvo que arreglar como pudo, otros accedieron a planes sociales y muchos extranjeros se fueron a su país.