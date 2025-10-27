Contundente triunfo de Fuerza Patria en Merlo

La lista de candidatos a diputados, encabezada por Jorge Taiana, fue la más votada en

el distrito que conduce Gustavo Menéndez. Se impuso con el 47.97% de los votos,

sobre La Libertad Avanza que logró el 32.99%, escrutados el 99,11% de los votos.

El domingo se vivió una jornada electoral muy tranquila y ordenada en el municipio de

Merlo. Los resultados arrojaron un gran triunfo de la lista de Fuerza Patria encabezada por

Jorge Taiana.

En Merlo, se contó con una participación del 64,75% de los votantes. Esto dio un caudal de

278.797 participantes sobre 430.559 posibles.

Los números de la elección fueron:

FUERZA PATRIA (129.170) 47,97 %

LA LIBERTAD AVANZA (88.850) 32,99 %

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD (17.600) 6,53 %

OTROS 0.41%

Votos válidos: 97,64 % (272.224 de 278.797)

Votos afirmativos: 96,57 % (269.248 de 278.797)

Votos en blanco: 1,06 % (2.976).

Votos nulos: 2,29 % (6.400).

Votos recurridos: 0,03 % (109).

Votos impugnados: 0,02 % (64).

Esto reforzó a Merlo como un claro bastión del Peronismo en la zona oeste del conurbano

bonaerense. Donde nuevamente el gobierno local, que conduce Gustavo Menéndez como

presidente del PJ merlense, volvió a garantizar el triunfo al movimiento encabezado por

Cristina Fernández de Kirchner y que en provincia encabeza Axel Kicillof.

Cabe recordar que en las elecciones de septiembre, la lista de fuerza patria en Merlo, con

Lucas Scarcella a la cabeza, obtuvo el 44.17% de los votos. Con lo que el oficialismo local

logró colocar ocho ediles dentro del concejo deliberante.