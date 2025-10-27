Abren las inscripciones 2026 en el Instituto Superior San Miguel Arcángel

El Instituto Superior San Miguel Arcángel anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en sus seis carreras. La institución también convocó a una charla informativa que se realizará el jueves 30 de octubre, a las 18:30, en el Colegio Máximo, donde se brindarán detalles sobre la propuesta académica y los requisitos de ingreso.

El instituto ofrece una variada oferta educativa que incluye la Tecnicatura Superior en Enfermería, los Profesorados de Nivel Inicial, Primario, en Lengua y Literatura, en Matemática, y la Tecnicatura en Trabajo Social.

Desde la institución destacaron la importancia de formar profesionales comprometidos con la comunidad, combinando la excelencia académica con una sólida formación humanística y social.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden visitar el perfil oficial de Instagram del instituto: @sanmiguelinstitutosuperior