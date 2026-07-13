Condenaron al exsenador Kueider y a su secretaria por tentativa de contrabando en Paraguay

El exsenador nacional Edgardo Kueider fue condenado por la Justicia de Paraguay a dos años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de tentativa de contrabando de divisas.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que también condenó a Iara Guinsel, exsecretaria y actual pareja del exlegislador, a un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del mismo delito.

Antes de la sentencia, ambos permanecieron 18 meses bajo prisión domiciliaria en Asunción, período que será computado como parte de la pena impuesta.

La causa se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay. Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que viajaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes sin declarar.

El tribunal consideró que el dinero en efectivo constituía una mercancía sujeta a declaración obligatoria ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y encuadró el hecho como contrabando de divisas en grado de tentativa.

Además de esta condena, Kueider enfrenta otra investigación en Paraguay por la presunta adquisición irregular de seis departamentos de lujo en Asunción. En ese expediente, tanto él como Guinsel fueron imputados por presunto lavado de dinero, ya que la fiscalía sospecha que los fondos utilizados para esas operaciones podrían tener un origen ilícito.

En paralelo, la Justicia paraguaya ya autorizó la extradición de ambos a pedido de las autoridades argentinas. Una vez que regresen al país, está previsto que sean detenidos para quedar a disposición de la causa en la que se los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.