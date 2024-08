¿Cómo se distribuye el presupuesto de los Juegos Bonaerenses en los municipios?

El dinero que llega a los distritos de parte del Gobierno Bonaerense corresponden a la etapa regional de la tradicional competencia que hermana a jóvenes con adultos en más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

El pasado viernes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, dio a conocer la suma que recibirá cada municipio bonaerense para enfrentar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024. En esa línea, los aportes fueron catalogados como “no reintegrables”.

La decisión se dio a conocer mediante el Decreto N°1599/2024, publicado en el Boletín Oficial, y que lleva tanto la firma del gobernador bonaerense como la de sus ministros Andrés Larroque (Desarrollo), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno). En ese sentido, el monto total que se distribuirá a los 135 distritos llega a $1.271.837.300.

No obstante, se tuvo en cuenta la facultad que presenta el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense respecto a la posibilidad de intervenir en el “diseño e implementación de políticas de recreación y entretenimiento” con el fin de lograr la contención social y el desarrollo comunitario y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.

No obstante, los 135 municipios deberán dar cuenta ante el Tribunal de Cuentas provincial sobre cómo gastan el dinero proporcionado por el gobierno bonaerense en las últimas horas.

Recordemos que los Juegos Bonaerenses comenzaron el pasado 5 de mayo con la Etapa Local que culminó el 30 de junio. La etapa actual (Regional) inició el 31 de julio y finalizará el 31 de agosto. Por su parte, desde este año se incorporará la etapa Interregional del 1 al 20 de septiembre antes de la Final en Mar del Plata.

Asimismo, la competencia cuenta con más 100 disciplinas deportivas y culturales para Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, y Adultos Mayores. También, se ofrecen más de 15 ramas entre ellas se destacan Cocineros Bonaerenses, Freestyle Rap, Teatro, Música Rock y Conjunto de Cumbia. A su vez, entre las culturales para personas con discapacidad, se encuentran Malambo, Solista Vocal, Danza Folklórica y Narración Oral, entre otras.

El presupuesto en la región

El municipio de la región del ex General Sarmiento que más dinero recibió en esta edición es el de San Miguel, con 5.175.000 pesos para las categorías deportes, entre juveniles y adultos, y cultura. Lo sigue Malvinas Argentinas con un total de 4.656.000 pesos, y luego José C. Paz con 2.605.000 pesos. No obstante, el municipio de Merlo recibirá un monto total de 4.002.000 pesos.