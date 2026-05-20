Comienzan a impulsar a Nardini como posible candidato a gobernador para 2027

Dirigentes, militantes y referentes de distintos distritos del conurbano bonaerense comenzaron a mover fichas para instalar al intendente de Malvinas Argentinas como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de cara a 2027.

La movida política tuvo lugar en un local ubicado sobre calle Salerno, en San Miguel, propiedad del histórico dirigente Darío González, conocido como “Chino”, donde se reunieron referentes territoriales, sindicales y militantes de distintos municipios con una consigna clara: pedir que Leonardo Nardini sea candidato a gobernador bonaerense.

El encuentro fue encabezado por Diego Solorzano, uno de los principales impulsores de la convocatoria, y actual funcionario malvinense, quien además difundió públicamente el respaldo al jefe comunal. Según expresaron los organizadores, la iniciativa surge a partir de considerar que Nardini reúne experiencia de gestión municipal, conocimiento del territorio y recorrido provincial tras su paso por el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

“Necesitamos que Leo sea candidato a gobernador”, fue la consigna que sintetizó el espíritu de la reunión, donde participaron dirigentes de San Miguel, General Rodríguez, San Isidro, Tigre, Vicente López, Morón, La Plata, Moreno, Tres de Febrero y otros distritos del conurbano.

Entre los asistentes estuvieron referentes gremiales, militantes y dirigentes políticos como Poli Sosa, secretario general de ATE Rodríguez; Claudio Prince, de La Plata; representantes sindicales, ex consejeros escolares y dirigentes vinculados a espacios políticos provinciales. También se mencionó el acompañamiento de figuras del entorno político de Malvinas Argentinas como Noelia Correa, secretaria general de Malvinas Argentinas, y Luis Vivona, diputado provincial.

El encuentro no es un hecho aislado, ya que, desde hace tiempo, el nombre de Nardini circula dentro del peronismo bonaerense como uno de los dirigentes jóvenes con mayor proyección. Su gestión al frente de Malvinas Argentinas lo posicionan como una figura con volumen propio dentro del PJ.

Además, Nardini mantiene diálogo con distintos sectores del peronismo y viene mostrándose en encuentros políticos y de gestión junto a dirigentes nacionales y provinciales. En ese marco, recientemente compartió una reunión con Diego Bossio, con quien analizó la situación económica y social del país, poniendo el foco en el deterioro del poder adquisitivo, el impacto sobre trabajadores, jubilados y clase media, y la necesidad de pensar un modelo de desarrollo productivo y energético.

No obstante, en el tablero bonaerense, la eventual carrera hacia 2027 todavía aparece abierta, aunque condicionada por la dinámica nacional. Si Axel Kicillof finalmente avanzara hacia una candidatura presidencial, la discusión por la sucesión provincial quedaría habilitada y distintos nombres del oficialismo comenzarían a disputar protagonismo.

En ese escenario, Nardini aparece como una alternativa que algunos sectores buscan instalar tempranamente. Su imposibilidad de buscar una nueva reelección en Malvinas Argentinas también alimenta las especulaciones sobre su próximo paso político.

Síntesis de una generación

En declaraciones posteriores, Diego Solorzano explicó que “Leo conoce la problemática de la provincia de Buenos Aires porque fue ministro. Hace mucho que queremos en la provincia un intendente, que día a día esté con el vecino. Leo es la síntesis de nuestra generación. Él aún no lo dice, pero nosotros hacemos todo lo posible para que sea el candidato a gobernador”, afirmó.

Además, remarcó: “Es el cambio que necesita el peronismo, creemos que más que nunca el peronismo está vigente. Hoy lo nuevo es el peronismo y alguien como Leo, que es amplio, no agrede y es vehemente con lo que quiere hacer, y es lo que hizo en Malvinas Argentinas”.

Consultado sobre por qué distintos sectores comenzaron a impulsar su figura desde el año pasado, Solorzano sostuvo: “Cuando se empieza a hablar en un montón de lugares es porque algo está pasando, es porque algo se está viendo. Leo te atiende siempre el teléfono y eso se ha perdido en el peronismo, pero él atiende a todos, porque en Malvinas Argentinas se respeta a todos: al vecino, al compañero, a las distintas religiones. Esto es lo que necesita Argentina en este momento y un proyecto político para que desde la provincia se cambie lo que estamos viviendo”.

Respecto al escenario electoral interno, también planteó la necesidad de competencia dentro del espacio: “Tiene que haber PASO porque es algo donde todos tienen que estar representados, para que todos tengan la posibilidad de jugar. Si vamos a una interna general eso se achica y lo que quiere el peronismo es que esto sea amplio para poder ganar”.