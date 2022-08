Cada vez a más “Pazos” de ser intendente

Enfrentó a Mario Ishii en tres oportunidades pero no pudo acercarse lo suficiente como para ser una amenaza real. Sin embargo, Ezequiel Pazos se mantiene con perfil bajo en el distrito y lejos de un batacazo electoral.En José C. Paz ser oposición puede tener un lado incómodo o cómodo, según del compromiso que se quiera poner uno como candidato a intendente. Mario Ishii hace años que gobierna la comuna y ha demostrado no tener rivales a la hora de competir por la intendencia.

Ezequiel Pazos, de Juntos por el Cambio, ha sido la cara elegida desde hace algunos comicios para enfrentarlo; sin embargo, su performance no satisface a los altos dirigentes del partido al que representa. Y ya se empiezan a escuchar los rumores de ese malestar que, tal vez, derive en alguna otra cara que pueda realmente competir; claro está, en 2023 ya no sería Ishii a quien haya que derrotar (no puede por la ley de reelecciones), sino al aparato que tiene armado, lo que en principio da cierta ventaja a la oposición aunque, ésta, tenga que impulsar una nueva figura.La oposición suave no sirve, menos en distritos peronistas como el paceño.

Eso es lo que parece que estuvo haciendo Pazos hasta ahora, por eso ya hay quienes lo tildan de estar cómodo en esa posición. Pero para poder llegar a los lugares de poder, sostienen, hay que involucrarse más y remarla, es decir ponerse siempre en lugares incómodos, al lado del vecino.

“No se portó nada bien con María Eugenia Vidal, ella siempre lo cobijó y lo nombró subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pero ahora en vez de jugar en el armado de ella junto a Cristian Ritondo, decidió arreglar con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta”, dicen desde Juntos. Por eso, el armado vidalista ya juega con el concejal Matías Ferreiro, enfrentado con Pazos, y apunta a competir el año próximo por la intendencia. Ferreiro estuvo al frente del PAMI local durante la gestión de Cambiemos. “Es hora de poner caras nuevas que se decidan a ir a pelear en serio contra Ishii. Ezequiel se conforma con sacar el 23% y con ese número pretende ir a la lista de diputados provinciales por la Primera Sección, está equivocado.

No es Lucas Delfino en Hurlingham, ni Darío Kubar de General Rodríguez, ellos sí la pelean y son competitivos”, comenta un armador de esa zona del GBA. “Sus amigos lo defienden argumentando que José C. Paz es impenetrable para cualquier oferta no peronista, entonces que le pregunten a Diego Valenzuela como hizo para ganarle a un barón como Hugo Curto o a Néstor Grindetti rompiendo la hegemonía del peronismo en Lanús, juzgaron a fondo y dejaron la piel”, comenta un jefe comunal de ese partido.Habrá llegado el momento para que Pazos analice su situación política en el distrito o el partido le quitará el apoyo que viene teniendo hasta ahora.