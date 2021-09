Analisis de Ishii reconoció tres problemas en la mala elección del gobierno

El intendente de José C. Paz, distrito en el que al FdT le fue bien, dijo que hubo errores estratégicos, fastidio de la pandemia y cansancio de la gente sobre los políticos. Tras los comicios el jefe comunal recibió a Alberto Fernández.

Luego de la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, habló con el periodista Gustavo Silvestre e hizo un análisis de lo que sucedió el domingo. Destacó que hubo tres causas que provocaron la debacle: errores estratégicos, la pandemia y la crisis social y económica.

Con el primer concepto explicó que “el partido dejó de tener interna” a diferencia de lo que ellos hicieron en José C. Paz. “Nosotros hicimos interna acá, quería que se abra abajo porque hay muchos dirigentes que se preparan pero no tienen la posibilidad de jugar y son siempre las mismas caras; por ahí hay gente buena pero no la dejan participar, es un problema estratégico”, agregó.

Luego destacó que la Pandemia ha hecho estragos en la población, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial.

En tercer lugar comentó que antes de la Pandemia “veníamos de una crisis del gobierno anterior de la que no pudimos salir, tenemos un problema de arrastre con el tema económico. Nadie se hace cargo y hay bancos, como JP Morgan, que fueron los causantes del desastre de la Argentina”. Asimismo, agregó que “la gente quedó desocupada” y que “la pandemia nos deja un problema social tremendo”.

Se puede revertir

Consultado sobre si es posible para el gobierno nacional revertir el resultado de las PASO en las elecciones generales, el jefe comunal dijo que “hay posibilidad de revertir el resultado, no en su totalidad porque también nos equivocamos”. En ese sentido, dijo que “el gobierno está haciendo equilibrio para poder sostenerse y no ir al default. No supimos desde el gobierno salir adelante con la producción, porque no se puede salir adelante solo con los planes”.

Luego, se refirió al bajo porcentaje de votantes que hubo el domingo. “La gente está cansada, no fue a votar porque tiene sus problemas económicos, sociales y la pandemia los ha dejado con un problema psicológico. La gente está cansada de escuchar a los políticos y también la viene padeciendo, el hambre que hay en los barrios es la realidad, hay mucha gente que no tiene laburo y tienen que salir a pedir comida al municipio que está presente”, analizó.

Por último, entendió que en el gobierno existe una “pelea de doble comando” y que de eso se percató la población. “Hay dos o tres líneas que están trabajando en el gobierno y a lo mejor no hay un entendimiento que se necesita para llegar a buen puerto”, concluyó.

Reunido con Fernández

Días después del comicio, el intendente recibió en el municipio al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con quien dialogó sobre la situación actual. “Hoy recibí en el Municipio de José C. Paz al Presidente con quién recorrimos el distrito y dialogamos sobre la actualidad. Siempre es grato contar con su presencia en el municipio y continuar trabajando codo a codo”, publicó Ishii en medio de las reuniones y renuncias puestas a disposición de los funcionarios que responden a Cristina Fernández.