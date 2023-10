A 29 años de la desaparición de General Sarmiento

Gracias a la división administrativa de ese partido nacieron San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz como distritos con autonomía municipal plena.

Hasta casi 3 décadas atrás la provincia de Buenos Aires contaba con uno de los partidos más grandes en su vasto territorio; de hecho, era el segundo en superficie detrás del siempre imponente La Matanza.

Fue creado en el siglo XIX, más precisamente el 18 de octubre de 1889 por Ley provincial N° 2198, incluyendo los pueblos de San Miguel, Bella Vista y territorios de los partidos del partido del Pilar y Las Conchas (actual Tigre)

Pero para 1994 se sancionó la Ley Provincial N.º 11551/94,​ la que permitió disolver legalmente el partido de General Sarmiento y crear los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. Así, General Sarmiento dejó de existir oficialmente el 10 de diciembre de 1995, día en que empezaron a funcionar las actividades municipales de los tres nuevos partidos.

Esta decisión tomada en su momento fue clave para el desarrollo de cada uno de los distritos que nacieron. Antes de ello, los gobiernos que se sucedieron en el poder centralizaban la obra pública y los servicios en el centro de San Miguel y Muñiz, es decir la ciudad que funcionaba como cabecera del hoy extinto partido. De esta manera quedaban muy relegados José C. Paz, Malvinas Argentinas e incluso San Miguel Oeste (lo que hoy se conoce como Ciudad Santa María) Por décadas los ciudadanos de estas zonas afectadas tenían que ver como la inversión se circunscribía a pocas cuadras del centro sanmiguelino mientras que la mayoría de la población quedaba marginada del progreso, convirtiéndose en el patio trasero de General Sarmiento.

Superada esta instancia, los nuevos distritos tuvieron que comenzar a vivir con otra realidad. San Miguel quedó con uno de los centros comerciales más grandes del conurbano, pero no poseía industrias; Malvinas Argentinas contaba con un parque industrial importante; y José C. Paz no poseía ni industria ni comercio pujante. El panorama no era el mejor. Pero con el correr de los años los avances en obras comenzaron a hacerse palpables y la calidad de vida comenzó a mejorar considerablemente.

En este sentido, hoy San Miguel potenció su centro comercial con un shopping a cielo abierto, pero también comenzó a desarrollar su promoción industrial. Además, se han hecho obras de infraestructura urbana muy importantes, sobre todo en barrios de la periferia, aunque no podemos abordar en esta nota todo lo que se ha realizado.

Del mismo modo, Malvinas Argentinas consiguió mejorar la calidad y cantidad de su actividad comercial, realizó obras de conexión de barrios con asfaltos y túneles, entre otras y se convirtió en un referente de la salud y del deporte con los hospitales y polideportivos municipales.

Por el lado de José C. Paz se desarrolló el comercio, se va a construir un parque industrial, se realizaron asfaltos, túneles (sobre todo el de la ruta 197) y se convirtió en un exponente educativo con la Universidad Nacional de José C. Paz. Es muy distinto el distrito hoy en día a lo que era en 1995.

A casi 30 años de la división de los partidos estos tres distritos, además, juegan un rol clave en la política bonaerense, ya que han sabido aportar legisladores tanto en la cámara de diputados y senadores de la provincia como en el Congreso Nacional. Incluso ha habido políticos que se desempeñaron como funcionarios en los gobiernos bonaerenses y hasta han participado en elecciones internas para conducir los destinos del PJ.

Son muchas más las razones por las que esta región está en la consideración de la política provincial y nacional, pero lo bueno es que, si bien aún falta mucho, estas tres décadas marcaron un camino para seguir en la senda del desarrollo social y humano.