¿Vuelve la escuela bajo la órbita del Club Atlético San Miguel?

El presidente Federico Almada recuerda que la institución educativa está dentro del estatuto del club, pero el retorno a la administración de la Comisión Directiva parece que genera ciertas rispideces.

El Club Atlético San Miguel viene teniendo un momento deportivo y económico notable. Lejos quedó aquel tiempo donde lo que lo aquejaban eran las deudas, la quiebra, un plantel diezmado que naufragaba por las categorías más bajas del ascenso y donde la ley de salvataje de entidades deportivas fue el salvavidas que lo mantuvo a flote.

Más acá en el tiempo, la aparición de los hermanos Almada generó un cambio rotundo en la vida institucional y deportiva de “el trueno verde”, logrando terminar con la intervención del club, levantando la quiebra y retomando el camino institucional, sumando nuevos socios, haciendo que el propio San Miguel haga negocios con su infraestructura y sin delegar en concesiones las actividades que allí se realizan, como el gimnasio, la pileta, el básquet, entre otras. Y en lo deportivo el plantel profesional de fútbol volvió a la segunda división después de más de 20 años, donde logra cumplir con una buena actuación hasta el momento.

Sin embargo, hay un ítem que aún resta ordenar y que Federico Almada, presidente del club, quiere restablecer. Se trata de la escuela, la cual, durante muchos años, en tiempos en que el dinero no alcanzaba, salió a rescatar al club con dinero hasta que la situación estalló por los aires. En esa crisis, la institución educativa, para evitar que los alumnos se queden sin un lugar donde estudiar, supo conseguir cierta autonomía respecto de los graves problemas que aquejaban al club y así continúa actualmente.

Ahora, Almada, quien sostiene que por estatuto la escuela es parte del club, declaró que su deseo es que ella retorne bajo la órbita del club. “Se siguen manejando de manera un poco autónoma, pero hay buena predisposición, les pedimos los números y nos lo dan, por ejemplo”, comenzó diciendo. Sin embargo, explicó que al día de hoy “no es una administración del club, no es lo que a mí me gusta porque yo respondo por ellos como presidente, pero no es mi administración y no me siento cómodo en esta situación”.

No obstante, comentó que, si bien están tratando de llegar pacíficamente a un acuerdo, “tal vez sea el momento de ponernos un poco más firmes porque la escuela es del club, lo saben todos y en algún momento por más buen trabajo que ellos hayan hecho en mucho años -que se les reconoce que en los peores momentos han puesto la cara- hay que dejar de vivir en el pasado. Tengo un futuro muy hermoso para San Miguel en mi mente y es algo que lo necesitamos para seguir estando mejor”.

Por su parte, el tesorero del club, Gastón Almada también apoyó la decisión de su hermano: “El colegio es parte del club, el club tiene que administrar su contabilidad y sus ingresos, estamos en tratativas de eso. Queremos mantener toda la estructura pero que el colegio vuela a ser administrado por la Comisión Directiva de manera conjunta con los directivos del colegio”, explicó.

Desde la dirección del colegio no verían con buenos ojos que la escuela vuelva bajo el control total del club, ya que no quieren volver a pasar, en un hipotético futuro, por una situación de casi desaparición como fue la que transitó “el trueno verde” durante tantos años. ALN ( Entrevista de Santiago Echevarría)