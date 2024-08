Uno de cada cinco argentinos no supera la línea de indigencia

De acuerdo a una medición del Observatorio de la Deuda Social Argentina el índice de pobreza llegó a 54,9%, mientras que el de indigencia a 20,3%. Las políticas de este gobierno profundizaron la crisis.

Desde hace mucho tiempo los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país vienen creciendo de manera escandalosa. Con gobiernos que prometen terminar con ese estado de situación y que no solo no pueden cumplir lo que dicen, sino que empeoran la situación del salario, la falta de empleo y la posibilidad de desarrollo de los argentinos.

Por eso, si bien ya no sorprende a nadie que cuando se publiquen los datos sean tan elevados, no por ello no dejan de indignar y de preguntarnos en qué momentos perdimos en camino de un país con trabajo, educación y mejor calidad de vida.

Las últimas medidas del Gobierno de Javier Milei generaron una recesión que viene golpeando con fuerza a los sectores más postergados, al punto tal que el 54% de la población es pobre, mientras que más del 20%, indigente, de acuerdo con los datos difundidos por el (ODSA) dirigido por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Los datos resultan más alarmantes al compararse con cifras del año pasado: para el cuarto trimestre de 2023, los pobres abarcaban al 45,2% de la población, y la indigencia al 14,6%.

Además, los datos son aún más relevantes cuando se los compara con los del primer semestre de 2023, donde los hogares pobres eran del 29,6% (40,1% de las personas) y la indigencia estaba en 6,8% (9,3% de las personas).

Estos resultados muestran un aumento de 14,8% en cuanto a las personas pobres y un 11% para la indigencia en 9 meses, 7 de ellos bajo el gobierno libertario de Javier Milei.

Desglosando los datos, el aglomerado urbano más pobre del país es Gran Resistencia, Chaco, donde el índice escala al hasta el 79,5% en pobreza y la indigencia al 38,6%. En contrapartida, la Ciudad de Buenos Aires registra el menor nivel de pobres del país con un 25,5% y una indigencia del 8,5%.

En la Provincia de Buenos Aires

Uno de los principales objetivos del Gobernador Axel Kicillof es contener la crisis social que se profundiza, por lo que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad recordaron que en marzo se implementó un aumento en las prestaciones de los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y MESA Bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) La inversión mensual pasó de $27.092 millones a $52.564 millones, lo que implicó un aumento del 94%. Las prestaciones alcanzan a 2,4 millones de destinatarios en todo el territorio bonaerense.

En tanto, ese mismo mes se anunció un incremento del 76 % en el monto de becas y prestaciones de programas sociales y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA). En esa oportunidad, el Estado provincial elevó la inversión de $ 5.500 millones a más de $10.700 millones mensuales.

La medida alcanza a más de 550.000 destinatarios enmarcados en infancias, juventudes, personas con discapacidad y adultos mayores vinculados a espacios comunitarios e instituciones con roles de contención en la comunidad.

Meses después, en junio, la Provincia subió 100% el monto de prestaciones de acompañamiento alimentario y, sumado a las anteriores actualizaciones, alcanzó un acumulado de 250% en lo que va del año. La suba impacta en los destinatarios de los programas Más Vida y de acompañamiento alimentario para personas con celiaquía (PAAC) y las que viven con VIH (PAAI).

En términos mensuales, con los dos aumentos establecidos durante este año, en el Plan Más Vida se pasó de una inversión de $468,4 a $937 millones. En el PAAC, en tanto, de $110,5 millones se incrementó a $221. En el PAAI la inversión creció de $118,8 a $237,6 millones. De esta manera, en el caso de los programas PAAC y PAAI el monto mensual destinado a cubrir la compra de alimentos pasa de $18.700 por persona a $37.400, y el Más Vida de $12.300 a $24.600.