Tres allanamientos en Grand Bourg por robo de automotores, dos detenidos

La Policía del municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante procedimientos consecutivos que permitieron secuestrar autos con pedido de captura y piezas desmanteladas de otros vehículos robados._

Hoy la Policía del municipio de Malvinas Argentinas realizó tres allanamientos en la ciudad de Grand Bourg, en el marco de tareas investigativas vinculadas al delito de robo de automotores. Como resultado, dos hombres mayores de 45 años fueron detenidos y se recuperaron tres vehículos, además de piezas desmanteladas correspondientes a otros tres automóviles con pedido de secuestro.

Las pruebas reunidas durante la investigación permitieron que los procedimientos se desarrollaran con resultados positivos. El primer allanamiento tuvo lugar en la calle Cuyo, entre Capitán Bermúdez y Miraflores. Allí, los efectivos secuestraron un automóvil Peugeot 307 que poseía una patente que no le correspondía. Tras verificar el número de motor, se constató que el rodado presentaba pedido de captura por un hurto ocurrido en marzo de 2024. Como también, hallaron una camioneta con pedido de captura, Renault modelo Kangoo. En este domicilio se efectuó la detención de un hombre de 54 años.

El segundo procedimiento se realizó en la calle Miraflores, entre Cuyo y Soler, donde se incautó un vehículo Volkswagen Gol.

Finalmente, en el tercer allanamiento, llevado a cabo en la calle Manuel Pinazo, entre José Hernández y Quintana, se hallaron tres automóviles desmantelados. Un Volkswagen Gol con pedido de secuestro activo desde octubre de 2025 por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego; Un Fiat Fiorino, robado en julio de 2024; y un Peugeot 307, con fecha de hurto de automotor en octubre de 2025. En este lugar se produjo la segunda detención, correspondiente a un hombre de 46 años.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por robo calificado de automotor, con encubrimiento agravado” e interviene la UFI Nº 24 de Malvinas Argentinas.