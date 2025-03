Trabajadores Esenciales: La desatención del Gobierno

Los jubilados, maestros y trabajadores de la salud pública, siguen luchando por una recomposición salarial que dignifique su trabajo. No obstante, la atención está puesta en la macroeconomía, y no en mejorar los salarios.

En un país marcado por las dificultades económicas, los trabajadores esenciales como los maestros, médicos y personal de la salud pública, pero también aquellos que ya entregaron su vida laboral a la patria, como los jubilados, se encuentran cada vez más alejados de una mejora real en sus condiciones salariales. A pesar de la importancia que tienen estos sectores para el funcionamiento del país, sus esfuerzos no se ven reflejados en el bolsillo, y el gobierno parece evitar el tema de fondo: el bienestar económico de aquellos que sostienen los pilares de la sociedad.

Los jubilados, muchas veces con años de servicio al país, hoy cuentan con pensiones que no cubren ni lo más básico. La inflación, que consume gran parte de su poder adquisitivo, ha hecho que aquellos que trabajaron toda una vida no puedan acceder a pasar sus últimos años con dignidad. Y más allá de ello, el gobierno parece hablar de reformas, de macroeconomía, pero nunca de cómo mejorar la calidad de vida de quienes ya han dado todo y ahora dependen de una pensión que no alcanza.

Los maestros, por su parte, son otro ejemplo claro de la falta de reconocimiento. Encargados de formar a las futuras generaciones, enfrentan salarios que están lejos de reflejar la importancia de su tarea. Las condiciones laborales en muchas provincias son precarias, y los aumentos salariales, cuando se otorgan, están por debajo de la tasa de inflación, lo que provoca una constante pérdida del poder adquisitivo. Además, la falta de infraestructura en muchas escuelas y la escasez de recursos hacen aún más difícil su labor.

Los médicos y trabajadores de la salud pública no quedan exentos de esta realidad. En un contexto sanitario cada vez más complejo, con hospitales colapsados y recursos escasos, estos profesionales siguen luchando con salarios que no reconocen el esfuerzo ni el desgaste físico y emocional que su trabajo implica. La falta de personal y la sobrecarga laboral son constantes, pero a pesar de ello, los aumentos salariales continúan siendo insuficientes, mientras que el discurso gubernamental se centra en la macroeconomía y las negociaciones con organismos internacionales, sin tener en cuenta las necesidades urgentes de los que sostienen la salud pública.

El Gobierno, que día a día se enfrenta a demandas del sector privado, parece no escuchar las voces de los trabajadores esenciales. En lugar de enfocarse en mejorar la economía del bolsillo de quienes sostienen el país con su trabajo, se privilegia una visión macroeconómica que no resuelve los problemas cotidianos de los ciudadanos. Mientras se habla de inflación, de ajustes y de deuda externa, el salario de quienes brindan servicios esenciales no mejora, y la calidad de vida de estas personas sigue deteriorándose.

Pero hay que tener en cuenta que, lo que está en juego no es solo el bienestar de estos trabajadores, sino también el futuro de la sociedad. Si los maestros no pueden enseñar en condiciones dignas, si los médicos no reciben el apoyo necesario para tratar a los pacientes, si los jubilados no pueden cubrir sus necesidades básicas, el sistema entero corre el riesgo de colapsar. La economía del bolsillo de los trabajadores debe ser una prioridad, y el Gobierno debe reconocer que, sin un sector público fortalecido y remunerado de manera justa, el progreso de la nación será imposible.

Pero no toda la responsabilidad cae en el estado nacional, también los gobiernos provinciales y los municipales tienen su cuota de participación en esta situación. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones sabemos del poco ingreso que tienen los trabajadores de la salud, personas que se formaron profesionalmente para brindar un servicio que puede salvarle la vida a otro ser humano. Sin embargo, las miserias que se pagan son tan humillantes que muchos prefieren emigrar al sector privado, quedando así un sistema de salud pública local que trabaja, en su mayoría, con médicos residentes y si a eso le sumamos la falta de insumos y equipamiento es un combo difícil de sostener. Y luego se derrochan fortunas en eventos masivos de interés público sin ninguna necesidad, lo que acrecienta el disgusto de los asalariados. A lo que vamos es que nadie puede hacerse el sonso y mirar para otro lado, porque todos los estamentos gubernamentales tienen que estar a la altura de los graves y bochornosos problemas económicos con los que tiene que convivir miles de argentinos diariamente.